Tras la difusión del video que evidenciaría la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón y la presencia de Melissa Klug en la comisaría, con la voz entrecortada, las hermanas de la influencer, Gianella Marquina y Melissa Lobatón, compartieron una historia en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. Lejos de mostrar apoyo directo, el contenido generó sorpresa e inesperadas reacciones entre quienes siguen de cerca la situación familiar.

¿Cuál fue la reacción de las hermanas de Samahara Lobatón?

La exchica reality se encuentra en el centro de la atención mediática tras la gravedad del video captado por la cámara de seguridad de su habitación, que mostraría un presunto intento de homicidio, según declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito’. En medio de esta complicada situación, sus hermanas informaron que estaban fuera de la ciudad, lo que les impidió acompañar a su madre en los trámites legales contra el salsero.

En las publicaciones compartidas en sus redes sociales, se les vio disfrutando del atardecer en la playa. La hermana menor acompañó su historia con un breve mensaje: “Paz”, mientras que la mayor, Gianella Marquina, compartió una foto del mismo atardecer junto a música relajante con tonos de piano.

Cabe destacar que, hasta ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado directamente sobre el caso de Samahara Lobatón; por el momento, solo han compartido fotos y videos de su estancia en el departamento, cada una por separado.

Melissa Klug se pronuncia desde la comisaria tras video difundido

Melissa Klug se mostró visiblemente indignada tras hacerse público un presunto episodio de agresión física contra su hija Samahara Lobatón. Al ser abordada por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, la empresaria no escondió su preocupación.