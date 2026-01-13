Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Hermanas de Samahara Lobatón tienen inesperada reacción tras llanto de Melissa Klug por agresión a influencer

Hermanas de Samahara Lobatón, Gianella Marquina y Melissa Lobatón, compartieron un video inesperado tras difícil momento familiar.

    Hermanas de Samahara Lobatón tienen inesperada reacción tras llanto de Melissa Klug por agresión a influencer
    Hermanas de Samahara Lobatón tienen inesperada reacción tras llanto de Melissa Klug por agresión a influencer.
    Hermanas de Samahara Lobatón tienen inesperada reacción tras llanto de Melissa Klug por agresión a influencer

    Tras la difusión del video que evidenciaría la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón y la presencia de Melissa Klug en la comisaría, con la voz entrecortada, las hermanas de la influencer, Gianella Marquina y Melissa Lobatón, compartieron una historia en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. Lejos de mostrar apoyo directo, el contenido generó sorpresa e inesperadas reacciones entre quienes siguen de cerca la situación familiar.

    LEE MÁS: Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón, según ‘Amor y Fuego’

    ¿Cuál fue la reacción de las hermanas de Samahara Lobatón?

    La exchica reality se encuentra en el centro de la atención mediática tras la gravedad del video captado por la cámara de seguridad de su habitación, que mostraría un presunto intento de homicidio, según declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito’. En medio de esta complicada situación, sus hermanas informaron que estaban fuera de la ciudad, lo que les impidió acompañar a su madre en los trámites legales contra el salsero.

    En las publicaciones compartidas en sus redes sociales, se les vio disfrutando del atardecer en la playa. La hermana menor acompañó su historia con un breve mensaje: “Paz”, mientras que la mayor, Gianella Marquina, compartió una foto del mismo atardecer junto a música relajante con tonos de piano.

    Cabe destacar que, hasta ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado directamente sobre el caso de Samahara Lobatón; por el momento, solo han compartido fotos y videos de su estancia en el departamento, cada una por separado.

    TAMBIÉN LEER: Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

    Melissa Klug se pronuncia desde la comisaria tras video difundido

    Melissa Klug se mostró visiblemente indignada tras hacerse público un presunto episodio de agresión física contra su hija Samahara Lobatón. Al ser abordada por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, la empresaria no escondió su preocupación.

    Durante sus declaraciones, Klug acusó directamente a Bryan Torres, pareja de su hija, de haber intentado matarla, y detalló el nivel de violencia que, según sus palabras, habría sufrido Samahara. Sus declaraciones se produjeron luego de que se difundieran versiones sobre un video que mostraría la agresión dentro del hogar que compartían Samahara y Bryan Torres.

    Hermanas de Samahara Lobatón tienen inesperada reacción tras llanto de Melissa Klug por agresión a influencer

Nycole Matheus
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

