¿Infidelidad? Amigo de Sergio Mayer asegura que Bárbara tuvo una relación con Meier

Jorge Reynoso salió a defender a su amigo Sergio Mayer luego que Bárbara Morí indicara que vivió una vida infeliz con el actor. El empresario señaló la actriz forjó su carrera gracias al papá de su hijo.

Reynoso se atrevió a indicar que Bárbara Morí tuvo una relación con Christian Meier siendo aún pareja de Sergio.

Según el empresario, un miembro de su equipo le confirmó esta situación y decidió hablar con Bárbara.

“Le dije que era muy grave lo que me habían comunicado, pienso que ella tiene mucho más que perder si sigue removiendo el pasado. Hay personas que no nos deja muy contentos con su actuar, podrán decir lo que quieran, pero Sergio siempre ha sido un caballero”, señaló.

Asimismo, indicó que sin Sergio Mayer, la actriz "(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías ...".

"No es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida”, indicó.