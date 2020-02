Hijo mayor de Karina Rivera sorprende a seguidores de la conductora con su belleza

Karina Rivera es madre de tres hijos: Alejandro, quien es fruto de una relación anterior de la conductora de televisión, Doris y Luciana, hijas de su último matrimonio con Orlando Fundichely.

Hace un tiempo, a través de su cuenta de Instagram, Karina Rivera compartió una foto de su hijo mayor, pues sus seguidores lo querían conocer.

“Siempre me preguntan por mi hijo mayor pues aquí está #michurro. Soy un poco celosa jejeje y no quiero que me lo miren mucho jajaja”, fue la descripción que acompañó a una foto del hijo de Karina Rivera.

¿Quién es Alejandro Heredia Rivera?

El hijo mayor de Karina Rivera, Alejandro Heredia Rivera, tiene 27 años y es producto del primer compromiso de la exconductora de “Karina y Timoteo”.

El guapo joven es amante de la fotografía y se robó la atención de las seguidores de su madre que halagaron su belleza.

Emotivo mensaje que le dedico Alejandro Heredia a Karina Rivera en Instagram

El último 10 de junio, Karina Rivera celebró sus 50 años y su hijo Alejandro Heredia le dedicó un emotivo mensaje a su madre, donde resaltó las cualidades de la conductora de televisión y por qué se sentía orgulloso de ella.

“Tengo a la mejor madree del mundo, y es en este post les hablaré porqué. Mamá, quiero que sepas que tienes un hijo eternamente orgulloso por cada paso, decisión y sueño que has logrado (…) A lo largo de tu vida me mostraste de la manera más directa a que una sonrisa debería perdurar por encima de cualquier emoción, porque al final de todo problema, esa será la emoción que resulte de uno, me enseñaste a que amar no es una simple palabra y querer mucho menos una simple reacción, sé muy bien de que si el cielo existiera como todas las religiones lo detallan, tú, más que nadie tendría el boleto asegurado hacia el podio más alto del paraíso, lo reconozco yo y podría decir que todo el Perú también.

Creo yo, que eres la mujer que más felicidad produjo, y no en su propia familia si no en la de millones. Dime tú ¿QUE HIJO TIENE LA OPORTUNIDAD DE DECIR ESO? Eres y serás la viva enseñanza de la lealtad a la felicidad, siendo la madre, maestra y mujer más capaz de este planeta, a tus 50 años has hecho cosas que ni una persona con dos vidas podría hacer.

Yo soy fiel testigo de eso, hijo y aprendiz, no me pudo tocar mejor persona que guiara mi forma de ver la vida, no me pudo tocar mejor persona que me enseñara a decidir o a dudar, no me pudo tocar una mejor persona que me enseñe a lo que es querer de corazón. Gracias mamá, gracias por todo lo que me has enseñado, esto quedará marcado de por vida de la mejor manera que existe, con una sonrisa. Aprendí a que la palabra lealtad no solo se encuentra en las historias de las que no podremos vivir y solo soñar, aprendí que sonreír es la clave para aprender de la mejor manera, y todo gracias a ti. Eres y serás la persona más brillante que admire ¡Gracias por ser mi madre!”, fue el extenso mensaje que le dedicó a su mamá.