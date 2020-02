Nicola Porcella pide disculpas públicas a Karina Rivera tras comentario machista [VIDEO]

Nicola Porcella está en el ojo de la tormenta, después de hacer un comentario calificado como machista en contra de su compañera Karina Rivera.

El lunes 17 de febrero se estrenó en el canal 'Latina' el programa llamado 'Todo por Amor', un reality show en donde los concursantes podrían encontrar 'el amor' de sus vidas.

Todo iba con 'normalidad', durante la transmisión hasta que uno de los concursantes quiso lanzar un piropo a Karina, y Nicola no tuvo la mejor idea que responder:

“Producción a mí no me moleste, espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata. Tú, no. Es la verdad”, menciona.

Tras estos comentarios, diferentes figuras se han pronunciado y han lanzado fuertes críticas contra Nicola.

Ante esta situación, en la transmisión del día de hoy, Nicola pidió disculpas:

“Antes de empezar el programa quiero aclarar algo, quiero volverte a pedir disculpas a ti, a la gente en sus casas, que le choco el comentario que le hice ayer. Utilicé palabras inadecuadas. No fue lo que quise decir, por eso quiero volverte a pedir disculpas.No fue mi intención, tú sabes que te respeto, para mí es algo inmenso”, y al instante Porcella fue interrumpido por la propia Karina diciendo "vamos a dejarlo ahí"