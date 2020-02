Nicola Porcella indigna con comentario misógino contra Karina Rivera [VIDEO]

Este último lunes se estrenó Todo por Amor, espacio conducido por Nicola Porcella y Karina Rivera. Todo transcurría con normalidad hasta que el exintegrante de Esto es Guerra intentó hacer una broma que generó la furia de los usuario de las redes sociales.

Ambos animadores presentaron a sus 14 participantes, cuando uno se atrevió a halagar a Rivera, rápidamente Nicola le hizo una aclaración.

“Producción a mí no me moleste, espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata. Tú, no. Es la verdad”, señaló el conductor en pleno programa y ante la mirada incómoda de Karina Rivera.

Ante ello, los usuarios de las redes reaccionaron y expresaron su indignación.

“Señores Latina a mi parecer una vergüenza de programa. Considero que nuestro Perú merece mejor televisión. Basta de hacer más de lo mismo que así no avanzamos”, escribió una usuaria.

“Era previsible con un sujeto mediático por su falta de respeto hacia las mujeres. Tipos de esta calaña deberían haber sido expectorados de la televisión definitivamente”, dijo otro.

“Qué pena que Karina tenga que estar en ese programa. Siendo tan carismática y educada”, acotó otro.

Hasta el momento ninguno de los conductores se ha pronunciado sobre la lluvia de críticas a raíz de este desafortunado comentario.