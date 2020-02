Orlando Fundichely dijo que intentó salvar la relación muchas veces y Karina le hizo aclaración

Tras hablar abiertamente sobre su divorcio con Karina Rivera, Orlando Fundichely fue consultado por si intentó salvar su relación. A lo que él respondió "en muchas oportunidades".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de la conductora de TV, quien se encontraba en el set de Mujer al mando escuchando la entrevista su expareja. Con las manos aclaró que fueron solo dos veces.

"Llevo año y medio separado, intenté recuperar mi relación varias veces, pero llegó un momento que dijimos no se puede más. Hemos logrado de todo, pero ya no lo intentamos. Tenemos una amistad, no te voy a decir que somos loe mejores amigos pero tenemos algo en común que son nuestros hijos, pero eso está encima de todo", indicó el actor.

Mientras decía ello, la animadora indicó con los dedos que fueron solo dos veces.

En otro momento de la entrevista, Orlando le deseo mucha suerte para su nuevo programa, Todo por amor. Y cuando le preguntaron qué pasaría si encuentra el amor en su nuevo espacio, él respondió: "Bien, bien por ella".

Por su parte, Karina señaló que en un principio la relación no terminó bien, pero por sus hijas aprendieron a llevar con madurez la situación.