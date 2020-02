¿Karina Rivera no le da importancia a comentario machista de Nicola Porcella?

El lunes 17 de febrero se estrenó “Todo por Amor”. El programa conducido por Karina Rivera y Nicola Porcella se convirtió en tendencia y lamentablemente no fue por el formato, sino por un comentario inoportuno del ex chico reality.

¿Cuál fue el comentario por el que lo critican a Nicola Porcella?

Mientras presentaban a cada uno de los 14 participantes del programa, uno de los concursantes coqueteó con Karina Rivera.

“Lo que pasa es que estoy muy distraído y eso es porque tú también estás hoy muy despampanante”, dijo el concursante español.

Ante este comentario, Nicola Porcella optó por responderle al participante intentando “defender” a su compañera, pero al parecer no pensó bien las palabras que diría y dijo lo primero que se le ocurrió.

“A ver producción, a mí no me molesten, vamos a hacer algo. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a dar la plata”, soltó Porcella.

¿Karina Rivera minimizó comentario machista de Nicola Porcella?

Luego de recibir una ola de críticas, en la emisión del programa de hoy, Nicola Porcella le pidió disculpas a Karina Rivera.

“Antes de empezar el programa quiero aclarar algo. Quiero volverte a pedir disculpas a ti, a la gente en sus casas que le chocó el comentario que dije ayer. Sé que utilicé palabras inadecuadas, no es lo que quise decir. Por eso, quisiera volverte a pedir disculpas. No fue mi intención. Sabes que yo te respeto y para mi eres algo inmenso”, dijo el ex chico reality.

Karina Rivera lo interrumpió y minimizó el comentario: “Escúchame. Vamos a dejarlo ahí, este es nuestro segundo programa. Lo hablamos en privado apenas terminó el programa y nada, ya estamos listos. Cosas que suceden”.

Andrea Llosa: “Nicola Porcella siempre me ha parecido una persona desequilibrada”

La periodista peruana Andrea Llosa no se quedó callada y en Instagram también se pronunció ante el desatinado comentario de Nicola Porcella.

“Nicola Porcella siempre me ha parecido una persona desequilibrada emocionalmente. Se ha esmerado es demostrar arranques de patanería y reacciones violentas de un hombre que está bastante lejos de respetar a una mujer. Pero lo que hizo ayer en su nuevo programa de televisión es realmente vergonzoso, ofensivo y demuestra que no tiene ni talento ni gracia para conducir un programa. Hacer una “broma” tan estúpida, solo revela que no tiene recursos ni agilidad mental para “animar” un programa de televisión (y en vivo todavía). Qué manera tan tonta de arruinar y desperdiciar una nueva oportunidad. Bueno, y por Karina, lo lamento. La respeto y le tengo mucho cariño, no merecía tener un compañero así en la conducción”, expresó Andrea Llosa.