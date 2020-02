Madre llega a boda de su hijo e impide que se case porque no ha terminado sus estudios

Una pareja de jóvenes de apenas 18 años intentó casarse en la Municipalidad de Chorrillos, sin embargo, nunca imaginó que llegaría la madre del muchacho para impedir la boda.

Según cuenta la señora, los jóvenes se habían escapado de sus casas para poder casarse.

"No me conoces realmente quién soy. ¿Mayor de edad? Recién cumpliste 18 años, no sabes la enfermedad que tengo (le dice a su hijo) y que me estás causando. (Tiene diabetes, se escucha). No, ella (la joven) está a mi responsabilidad", se escucha decir a la señora súmamente desesperada.

"Márcale a su mamá, márcale. Ellos están haciendo lo que quieren. ¿Qué mayor de edad, señor? (responde a un hombre que intentó defenderlos). Recién ha cumplido 18 años, mi hijo también. Se están casando porque ellos dos se escaparon sin autorización de nosotros, sin permiso. ¡No son nada, ni una carrera tienes! ¿Qué le vas a dar en la vida a ella? ¿Tú también (a la chica) dejaste tus estudios por casarte?", acotó.

Como los dos tienes 18 años, no era necesario el permiso de los padres, sin embargo, ante tal escándalo, la boda de la pareja no se pudo concretar.