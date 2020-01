'1917' se consagra como Mejor Película en los Globos de Oro [VIDEO]

'1917' se lleva el Premio a Mejor Película Drama en los Globos de Oro 2020 tras imponerse a 'The Irishman', 'Marriage Story', 'Joker' y 'The Two Popes', convirtiéndose en la cinta que dio la sorpresa de la noche a pesar de ser otras películas la favorita de la noche.

¿De qué trata '1917'?

La historia de la cinta se desarrolla durante la primavera de 1917 en la Primer Guerra Mundial donde dos jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake, tienen la misión de entregar un mensaje en mano al 2º Batallón del Regimiento de Devonshire, cancelando su ataque planeado contra el Fuerzas alemanas. Los alemanes han fingido retirarse a la línea Hindenburg y están preparados para emboscar al batallón de 1.600 hombres, el hermano de Blake entre ellos.

Schofield y Blake cruzan la "tierra de nadie" y alcanzan el frente alemán original, encontrando las trincheras abandonadas. Las trincheras resultan estar atrapadas y la explosión resultante casi mata a Schofield; sobrevive gracias a Blake, que lo saca de los escombros y lo saca de los búnkeres que se derrumban.

Los dos llegan a una granja abandonada, donde presencian una pelea de perros cerca. Un avión alemán se sumerge en la granja, y Schofield y Blake intentan salvar al piloto caído. Sin embargo, el piloto apuñala a Blake, hiriéndolo fatalmente. Schofield mata al piloto y consuela a Blake mientras muere, antes de continuar con la misión solo.

Vídeo- Película '1917'