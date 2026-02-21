¡Hasta 11 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 22 de febrero: lista de distritos afectados

¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 22 de febrero. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.