Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

¡Hasta 11 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 22 de febrero: lista de distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este domingo 22 de febrero, que durará hasta 11 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 22 de febrero. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    En los departamentos de La Libertad y Áncash se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: SENAMHI emite alerta roja: luvias torrenciales impactarán en estos tres departamentos del país por 24 horas

    La Libertad - Ascope

    • Zonas afectadas: Chicama, Paiján, Chocope, Casagrande, Ascope, Roma, Sausal, Razuri y Santiago de Cao, Magdalena y anexos.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    La Libertad - Sánchez Carrión

    • Zonas afectadas: (Sánchez  Carrión/Marcabal) - Chuypan, Alisopampa, Trancapampa, Tayanga, Agocas, Chorobamba, San Fernando, Marcochugo, Pumapampa, Cahuadan. (Sánchez Carrión/Huamachuco)  Wiracochapampa, 09 de octubre, chochoconda, sazón, centro histórico de Huamachuco, Fátima, cruz blanca, agua de los pajaritos, los chancas, Shiracmaca, laguna Sausacocha, Yamobamba, la Ramada, la Florida (Sánchez  Carrión/Curgos) Curgos, Aguas termales del Edén, querobal, San Lorenzo, Agua Blanca.
    • Zonas afectadas: (Sánchez  Carrión/Chugay) Agua Termamales Yanasara, El Pallar, Chugay, Cusipampa, Canucubamba, Macullida, san Juan, Huaguil, Shiracorco, Surual chico. (Sánchez  Carrión/Sarín) Sarin, Mumalca, Poc Poc, sectores aledaños. (Sánchez  Carrión/Sanagorán) Pampa Verde, Urpay, Sanagoran, Llur, Caraumaca, Cushuro, Chuyugual, Ventanas, El Marco, Orosgosday, Chugurbamba.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    La Libertad - La Esperanza

    • Zonas afectadas: AA. HH. Wichanzao, Urb. Manuel Arévalo I, II y III, Parque Industrial (Parcial), Sector Alan García Pérez, AA. HH. Villa Hermosa; AA. HH. Fraternidad II, AH Primavera, A.H. Ramiro Priale, Nueva Jerusalén III, A.H. María Elena Moyano, AH. Los Pinos, A.H. Las Palmeras, Sector El Triunfo, Barrio Manuel Seoane, Sector Los Ángeles, A.H. Carlos García Ronceros, Sector Villa El Mirador, Fraternidad 1.ª Etapa, Barrio Alto Trujillo I, II, III, Barrio Nueva Florencia I, II, III, A.H. Pedro Ordoñes.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.

    Áncash - Chimbote

    • Zonas afectadas: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio La Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural Mi Establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal - Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ. El Porvenir, PP. JJ. La Unión, AA. HH. Primavera Alta, PP. JJ. La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA. HH. Villa El Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ. Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Túpac Amaru Alto y Bajo Tambo Real, AA. HH. Ampl. La Unión, C.P. Kilómetro 8, Centro Poblado Túpac Bajo, AA. HH. Laderas Los Jardines, AA. HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA. HH. Laderas de los Jardines, AA. HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La Campiña San José, AA. HH. Nuevo Amanecer, AA. HH. Pampadura, AA. HH. Santa Elisa, AA. HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA. HH. Chachapoyas Bajo, AA. HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1.ª etapa, Anexo Chachapoyas, AA. HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA. HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA. HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA. HH. Santa Rosa, AA. HH. Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ. 3 de Octubre.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
