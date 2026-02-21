¡Hasta 11 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 22 de febrero: lista de distritos afectados

¡Hasta 11 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 22 de febrero: lista de distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 22 de febrero. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
En los departamentos de La Libertad y Áncash se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.
La Libertad - Ascope
- Zonas afectadas: Chicama, Paiján, Chocope, Casagrande, Ascope, Roma, Sausal, Razuri y Santiago de Cao, Magdalena y anexos.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
La Libertad - Sánchez Carrión
- Zonas afectadas: (Sánchez Carrión/Marcabal) - Chuypan, Alisopampa, Trancapampa, Tayanga, Agocas, Chorobamba, San Fernando, Marcochugo, Pumapampa, Cahuadan. (Sánchez Carrión/Huamachuco) Wiracochapampa, 09 de octubre, chochoconda, sazón, centro histórico de Huamachuco, Fátima, cruz blanca, agua de los pajaritos, los chancas, Shiracmaca, laguna Sausacocha, Yamobamba, la Ramada, la Florida (Sánchez Carrión/Curgos) Curgos, Aguas termales del Edén, querobal, San Lorenzo, Agua Blanca.
- Zonas afectadas: (Sánchez Carrión/Chugay) Agua Termamales Yanasara, El Pallar, Chugay, Cusipampa, Canucubamba, Macullida, san Juan, Huaguil, Shiracorco, Surual chico. (Sánchez Carrión/Sarín) Sarin, Mumalca, Poc Poc, sectores aledaños. (Sánchez Carrión/Sanagorán) Pampa Verde, Urpay, Sanagoran, Llur, Caraumaca, Cushuro, Chuyugual, Ventanas, El Marco, Orosgosday, Chugurbamba.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
La Libertad - La Esperanza
- Zonas afectadas: AA. HH. Wichanzao, Urb. Manuel Arévalo I, II y III, Parque Industrial (Parcial), Sector Alan García Pérez, AA. HH. Villa Hermosa; AA. HH. Fraternidad II, AH Primavera, A.H. Ramiro Priale, Nueva Jerusalén III, A.H. María Elena Moyano, AH. Los Pinos, A.H. Las Palmeras, Sector El Triunfo, Barrio Manuel Seoane, Sector Los Ángeles, A.H. Carlos García Ronceros, Sector Villa El Mirador, Fraternidad 1.ª Etapa, Barrio Alto Trujillo I, II, III, Barrio Nueva Florencia I, II, III, A.H. Pedro Ordoñes.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.
Áncash - Chimbote
- Zonas afectadas: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio La Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural Mi Establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal - Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ. El Porvenir, PP. JJ. La Unión, AA. HH. Primavera Alta, PP. JJ. La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA. HH. Villa El Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ. Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Túpac Amaru Alto y Bajo Tambo Real, AA. HH. Ampl. La Unión, C.P. Kilómetro 8, Centro Poblado Túpac Bajo, AA. HH. Laderas Los Jardines, AA. HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA. HH. Laderas de los Jardines, AA. HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La Campiña San José, AA. HH. Nuevo Amanecer, AA. HH. Pampadura, AA. HH. Santa Elisa, AA. HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA. HH. Chachapoyas Bajo, AA. HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1.ª etapa, Anexo Chachapoyas, AA. HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA. HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA. HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA. HH. Santa Rosa, AA. HH. Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ. 3 de Octubre.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.