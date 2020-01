Scarlett Johansson, la posible ganadora de los Globos de Oro: Conoce sus mejores películas

Los ojos del mundo se encuentran en la mira de Scarlet Johansson quien es la favorita para llevarse la premiación a Mejor Actriz de Drama en los Globos de Oro 2020 tras ser nominada luego de 14 años.

Si aún no te convences si debería ser la mujer de la noche, su talento habla por sí solo, por ello te dejamos un reencuentro de las mejores películas de la heroína de Marvel.

Scarlett Johansson: ¿De qué trata 'Marriage Story'?

La críticas del cine han evaluado la participación de la estadounidense junto Adam Driver por ser una de las favoritas de la noche en Beverly Hilton Hotel, imponiéndose a 'The Irishman', 'Once Upon a Time in Hollywood'.

La historia cuenta la vida de un director de teatro y una mujer quien es Scarlett, intentan luchar por afrontar su divorcio el cual tienen una hija que los lleva al extremo en sus aspectos personales como en lo creativo.

Películas de Scarlett Johansson

A continuación, las cintas más importantes durante la trayectoria de la protagonista de la 'Viuda negra'.

1. 'Lost in translation' - 2003

Scarlett y Bill Murray se unieron para destacar con su gran participación en 'perdido en la traducción' dirigido por Sofia Coppola. El filme tuvo tanto éxito que estuvo nominada a cuatro Oscar, ganando la estatuilla a Mejor guion original.

2. 'Girl with a pearl earring' - 2003

Con esta película, la intérprete da vida a Griet, joven sirvienta de Vermeer quien tiene un romance con el artista gracias a su interés por la pintura. Esta película inspirada en la obra del pintor holandés Johannes Vermeer. Esta producción la llevó a la actriz estar nominada a Mejor actriz en los Globos de Oro y Premios BAFTA.

3. 'Match point' - 2005

Johansson hace 16 años tuvo su última nominación en los Globos de Oro por esta cinta, dirigida por Woody Allen donde tuvo tiene una relación con Chris Wilton, un joven profesor de tenis.

4. 'Vicky Cristina Barcelona' - 2008

La heroína no solo fue parte de películas de drama y ciencia ficción, también se animó hacer comedias y al lado de Woody Allen con 'Vicky Cristina Barcelona', donde dos jóvenes estadounidenses tienen aventuras con un atractivo pintor en una ciudad.

5. 'Los vengadores' - 2012

Esta saga cómica la llevó a Scarlett ser la mujer más solicitada en el Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendiendo cada tiempo con su participación así como lo hará este año como protagonista única como Natasha Romanoff.

6. 'Her' - 2013

Otra producción con la que sorprendió Scarlett es la cinta futurista 'Her', llevó a ganar un Oscar a Mejor guion original por la la relación amorosa entre un hombre y un sistema de una computadora llamando Samantha, aunque no se la ve en físico se escucha su voz.

7. 'Under the skin' - 2013

Scarlett Johansson secuestra unos hombres durante su viaje a Escocia y es una seductora alienígena, inspirada en la homónima de Michel Faber, siendo considerada una de las mejores películas del 2014.