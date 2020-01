Globos de Oro: premiación es criticada por la falta de presencia femenina

Los Globos de Oro se celebran hoy 5 de enero, y aunque hay gran expectativa, las críticas tampoco se han hecho esperar. Muchos usuarios y artistas no han dudado en expresar su molestia tras hacerse públicas las nominaciones, donde no vemos a ninguna candidata mujer en la categoría a Mejor director.

Cabe recordar que son muchas las películas que han sido aplaudidas el año pasado y han sido dirigidas por mujeres.

En 76 años de la gala, solo una mujer ha ganado este premio. Se trata de Barbra Streisand, quien ganó una estatuilla en 1984 con Yentl.

Era la primera cinta dirigida, producida, escrita y protagonizada por una mujer. En aquel entonces, Barbra midió fuerzas con Ingmar Bergman y Jamen L. Brooks.

"Este premio es significativo para mi, estoy orgullosa porque representa, o eso espero, nuevas oportunidades para mujeres talentosas que intentan hacer su sueño realidad, como yo".

En el 2018, Natalie Portman se quejó de esta situación, y al nombrar a los nominados no dudó en resaltar: "Estos son los nominados: todos hombres".

En diciembre del 2019, las nominaciones han vuelto a causar revuelo. La premiación que se celebrará hoy tiene como candidatos a Mejor director de película a Bong Joon Ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917"), Todd Phillips ("Joker"), Martin Scorsese ("The Irishman") y Quentin Tarantino ("Once upon a time... in Hollywood")

Quedando fuera de la lista Estafadoras de Wall Street, de Lorene Scafaria, Un buen día en el vecindario de Marielle Heller, Mujercitas de Greta Gerwik y The Farewell de Lulu Wang.

Ante ello, Alma Har'el, directora de Honey Boy, hizo público su fastidio. "Esta no es nuestra gente (los miembros que votan en los Globos de Oro) y no nos representan. No busquen justicia en el sistema de premios", escribió en su cuenta de Instagram.

Mientras muchas usuarias de las redes sociales no han dudado en preguntar "¿y la mujeres dónde están?" en esta premiación, en la categoría a Mejor director.