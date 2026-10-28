Padres protestan contra colegio de Pisco tras enviar a casa a cerca de 50 estudiantes durante las clases

La drástica medida impuesta por la institución educativa Bandera del Perú generó la indignación de los padres de familia y reabrió el debate sobre las normas de disciplina.

Cerca de 50 estudiantes del colegio Bandera del Perú, en Pisco, fueron enviados a sus casas por incumplir las normas sobre el uniforme escolar . | Composición Wapa

Cerca de 50 estudiantes del colegio Bandera del Perú, en Pisco, fueron enviados a sus casas por incumplir las normas sobre el uniforme escolar . | Composición Wapa

Una fuerte controversia se desató en la provincia de Pisco, en la región Ica, luego de confirmarse que cerca de 50 alumnos fueron enviados de regreso a sus viviendas por no cumplir estrictamente con el uniforme y las reglas de presentación personal. El hecho ocurrió en la emblemática Institución Educativa Bandera del Perú, donde las autoridades del plantel impidieron el ingreso ordinario de los adolescentes a las aulas. La sorpresiva restricción captó de inmediato la atención pública regional y nacional debido al impacto directo en las horas de aprendizaje de los menores.

La medida se ejecutó al inicio de la jornada escolar del lunes 26 de octubre. Entre las observaciones específicas que motivaron el rechazo de los escolares figuraban detalles como el uso de medias distintas a las reglamentarias —específicamente el uso de medias tobilleras en vez de las clásicas medias tres cuartos exigidas para las clases de Educación Física—, cortes de cabello considerados inadecuados y calzado no autorizado.

La indignación de los padres de familia ante el riesgo de los menores

La drástica sanción provocó el malestar inmediato de un nutrido grupo de padres de familia y apoderados, quienes se concentraron en el exterior del centro educativo para realizar un plantón de protesta. Los reclamantes criticaron duramente que la dirección optara por obligar a los escolares a abandonar las instalaciones y regresar solos a las calles sin ningún tipo de acompañamiento oficial o supervisión adulta. Los tutores señalaron que, al estar la mayoría de ellos en sus respectivos centros de labores, se expuso la integridad de los menores ante los riesgos de la inseguridad ciudadana.

"Por una supuesta indisciplina se terminó sacrificando la seguridad física de nuestros hijos en la vía pública", argumentaron los manifestantes en diálogo con medios locales. Las familias enfatizaron que las faltas atribuidas a la vestimenta o la apariencia son menores en comparación con el derecho fundamental a recibir educación formal. Por ello, exigieron la presencia de las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco para fiscalizar el proceder del equipo directivo del plantel.

El colegio publicó un comunicado donde defiende su accionar.

El descargo del colegio y los lineamientos del Ministerio de Educación

Frente al revuelo mediático, la dirección de la I.E. Bandera del Perú emitió comunicados oficiales dirigidos a la opinión pública en los que defendió la legalidad de sus acciones. El colegio sostuvo que las disposiciones se enmarcan dentro de los vigentes lineamientos de gestión de la disciplina escolar autorizados por la Resolución Ministerial N.° 163-2026-MINEDU. La institución argumentó que el orden, la higiene y la correcta presentación personal constituyen una responsabilidad compartida con los padres de familia y les pidió revisar el aspecto de los jóvenes antes de enviarlos a estudiar.