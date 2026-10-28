Padres protestan contra colegio de Pisco tras enviar a casa a cerca de 50 estudiantes durante las clases

Padres protestan contra colegio de Pisco tras enviar a casa a cerca de 50 estudiantes durante las clasesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una fuerte controversia se desató en la provincia de Pisco, en la región Ica, luego de confirmarse que cerca de 50 alumnos fueron enviados de regreso a sus viviendas por no cumplir estrictamente con el uniforme y las reglas de presentación personal. El hecho ocurrió en la emblemática Institución Educativa Bandera del Perú, donde las autoridades del plantel impidieron el ingreso ordinario de los adolescentes a las aulas. La sorpresiva restricción captó de inmediato la atención pública regional y nacional debido al impacto directo en las horas de aprendizaje de los menores.
LEE MÁS: ¿Habrá clases este 29 de octubre? Minedu aclara qué se sabe tras el paro nacional del SUTEP
La medida se ejecutó al inicio de la jornada escolar del lunes 26 de octubre. Entre las observaciones específicas que motivaron el rechazo de los escolares figuraban detalles como el uso de medias distintas a las reglamentarias —específicamente el uso de medias tobilleras en vez de las clásicas medias tres cuartos exigidas para las clases de Educación Física—, cortes de cabello considerados inadecuados y calzado no autorizado.
La indignación de los padres de familia ante el riesgo de los menores
La drástica sanción provocó el malestar inmediato de un nutrido grupo de padres de familia y apoderados, quienes se concentraron en el exterior del centro educativo para realizar un plantón de protesta. Los reclamantes criticaron duramente que la dirección optara por obligar a los escolares a abandonar las instalaciones y regresar solos a las calles sin ningún tipo de acompañamiento oficial o supervisión adulta. Los tutores señalaron que, al estar la mayoría de ellos en sus respectivos centros de labores, se expuso la integridad de los menores ante los riesgos de la inseguridad ciudadana.
"Por una supuesta indisciplina se terminó sacrificando la seguridad física de nuestros hijos en la vía pública", argumentaron los manifestantes en diálogo con medios locales. Las familias enfatizaron que las faltas atribuidas a la vestimenta o la apariencia son menores en comparación con el derecho fundamental a recibir educación formal. Por ello, exigieron la presencia de las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco para fiscalizar el proceder del equipo directivo del plantel.
El descargo del colegio y los lineamientos del Ministerio de Educación
Frente al revuelo mediático, la dirección de la I.E. Bandera del Perú emitió comunicados oficiales dirigidos a la opinión pública en los que defendió la legalidad de sus acciones. El colegio sostuvo que las disposiciones se enmarcan dentro de los vigentes lineamientos de gestión de la disciplina escolar autorizados por la Resolución Ministerial N.° 163-2026-MINEDU. La institución argumentó que el orden, la higiene y la correcta presentación personal constituyen una responsabilidad compartida con los padres de familia y les pidió revisar el aspecto de los jóvenes antes de enviarlos a estudiar.
PUEDES VER: ¿Habrá noveno retiro de AFP en 2026? Esto falta para aprobar el desembolso de hasta S/22.000
No obstante, esta controversia coincide temporalmente con la etapa de consulta ciudadana que realiza el Ministerio de Educación (Minedu) para la actualización de sus normas de disciplina escolar a través de la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU. Dicha propuesta técnica estipula expresamente que las faltas leves ligadas a la indumentaria o la apariencia deben resolverse mediante amonestaciones verbales, diálogos pedagógicos o medidas formativas. El marco normativo del sector prohíbe taxativamente expulsar a los estudiantes del local escolar o condicionar su derecho a ingresar a las aulas bajo estos criterios.