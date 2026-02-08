El IGP reporta sismos en varias regiones del país; se recomienda mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.

Temblor en Perú hoy, 8 de febrero de 2026. | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa

Temblor en Perú hoy, 8 de febrero de 2026. | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa

¡El Perú sigue sintiendo la tierra moverse! El inicio de 2026 tuvo varios sismos en distintas regiones, informó el IGP. La población se mostró preocupada, especialmente por ocurrir al inicio del año. Según los canales oficiales del IGP, el último temblor registrado fue ayer, sábado 7 de febrero.

Entre los reportes, un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 12:28 a. m., a 3 km al sur de Ciooraque, en Caylloma, Arequipa. El último temblor tuvo una profundidad de 20 km. Recuerda siempre mantener una mochila de emergencia lista ante cualquier eventualidad.

Líneas de emergencia que debes tener a la mano

Ante cualquier sismo o desastre natural, estas son las principales líneas de atención en el país:

Policía Nacional del Perú: 105

Cuerpo General de Bomberos: 116

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Policía de Carreteras: 110

EsSalud: 107

Violencia familiar: 100

EsSalud mujeres: 01 411 8000 (opción 6)

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.

¿Qué hacer durante un sismo?

El IGP y Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas: