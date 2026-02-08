Temblor en Perú hoy, 8 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡El Perú sigue sintiendo la tierra moverse! El inicio de 2026 tuvo varios sismos en distintas regiones, informó el IGP. La población se mostró preocupada, especialmente por ocurrir al inicio del año. Según los canales oficiales del IGP, el último temblor registrado fue ayer, sábado 7 de febrero.
Entre los reportes, un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 12:28 a. m., a 3 km al sur de Ciooraque, en Caylloma, Arequipa. El último temblor tuvo una profundidad de 20 km. Recuerda siempre mantener una mochila de emergencia lista ante cualquier eventualidad.
LEE MÁS: Anuncian cierre de playa Agua Dulce de Chorrillos por lamentable razón: ¿cuándo será cerrada?
Líneas de emergencia que debes tener a la mano
Ante cualquier sismo o desastre natural, estas son las principales líneas de atención en el país:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Policía de Carreteras: 110
- EsSalud: 107
- Violencia familiar: 100
- EsSalud mujeres: 01 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.
¿Qué hacer durante un sismo?
El IGP y Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas:
- Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras (columnas, muros estructurales).
- Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
- Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.