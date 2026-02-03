La ONPE anunció oficialmente a los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Descubre AQUÍ cuándo empiezan las capacitaciones.

Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca, por lo que es fundamental que los miembros de mesa seleccionados por la ONPE conozcan todo lo relacionado con la jornada de votación, garantizando un proceso ordenado.

El 12 de abril los ciudadanos ejercerán su derecho al voto, mientras que los sorteados deberán cumplir con su labor. Este año, se ha duplicado el número de suplentes para asegurar la instalación de las mesas. Los comicios comienzan oficialmente a las 7:00 a.m., pero los miembros deben estar presentes desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para evitar retrasos.

Cronograma de capacitaciones para miembros de mesa

Según la información proporcionada por la ONPE, se han organizado dos jornadas presenciales de capacitación dirigidas a los miembros de mesa:

Primera jornada: domingo 29 de marzo

Segunda jornada: domingo 5 de abril

Estas capacitaciones se llevarán a cabo en los locales de votación de todo el país, como parte de los preparativos previos para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Cómo saber el local de capacitación para miembros de mesa

Si eres miembro de mesa, la ONPE proporcionará en las próximas semanas el link oficial para que puedas conocer el local de capacitación que te corresponde. Es importante que los ciudadanos seleccionados revisen esta información con atención y estén al tanto de las últimas actualizaciones publicadas en la página web de la entidad, asegurando así su correcta preparación para cumplir con la labor durante las Elecciones Generales 2026.

Estas son las multas que deberás pagar si no cumples como miembro de mesa ni vas a votar

Cumplir como miembro de mesa es una obligación legal para las nueve personas designadas, sin posibilidad de renunciar. Titulares y suplentes deben presentarse desde las 6:00 a. m. durante la jornada electoral. Si un integrante llega tarde, se retira antes, no firma la hoja de asistencia o incumple su rol —presidente, secretario, vocal o suplente— deberá pagar una multa de S/ 275.

Quienes tengan motivos justificados pueden presentar excusas formales ante la ONPE con un costo de S/ 15,80 antes del día de la elección. Después de la votación, la dispensa debe tramitarse ante el JNE cumpliendo los plazos y requisitos establecidos.