Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Elecciones 2026: conoce la fecha exacta de la primera capacitación para miembros de mesa en todo el Perú

La ONPE anunció oficialmente a los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Descubre AQUÍ cuándo empiezan las capacitaciones.

    Elecciones 2026: conoce la fecha exacta de la primera capacitación para miembros de mesa en todo el Perú
    ¿Te tocó ser miembro de mesa? Revisa aquí la fecha oficial de tu primera capacitación para 2026. | Composición Wapa
    Elecciones 2026: conoce la fecha exacta de la primera capacitación para miembros de mesa en todo el Perú

    Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca, por lo que es fundamental que los miembros de mesa seleccionados por la ONPE conozcan todo lo relacionado con la jornada de votación, garantizando un proceso ordenado.

    El 12 de abril los ciudadanos ejercerán su derecho al voto, mientras que los sorteados deberán cumplir con su labor. Este año, se ha duplicado el número de suplentes para asegurar la instalación de las mesas. Los comicios comienzan oficialmente a las 7:00 a.m., pero los miembros deben estar presentes desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para evitar retrasos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Fuiste designado suplente? Conoce si estás obligado a cumplir como miembro de mesa

    Cronograma de capacitaciones para miembros de mesa

    Según la información proporcionada por la ONPE, se han organizado dos jornadas presenciales de capacitación dirigidas a los miembros de mesa:

    • Primera jornada: domingo 29 de marzo
    • Segunda jornada: domingo 5 de abril

    Estas capacitaciones se llevarán a cabo en los locales de votación de todo el país, como parte de los preparativos previos para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Miembros de mesa en Elecciones 2026: conoce el pago, el beneficio y datos importantes

    Cómo saber el local de capacitación para miembros de mesa

    Si eres miembro de mesa, la ONPE proporcionará en las próximas semanas el link oficial para que puedas conocer el local de capacitación que te corresponde. Es importante que los ciudadanos seleccionados revisen esta información con atención y estén al tanto de las últimas actualizaciones publicadas en la página web de la entidad, asegurando así su correcta preparación para cumplir con la labor durante las Elecciones Generales 2026.

    Estas son las multas que deberás pagar si no cumples como miembro de mesa ni vas a votar

    Cumplir como miembro de mesa es una obligación legal para las nueve personas designadas, sin posibilidad de renunciar. Titulares y suplentes deben presentarse desde las 6:00 a. m. durante la jornada electoral. Si un integrante llega tarde, se retira antes, no firma la hoja de asistencia o incumple su rol —presidente, secretario, vocal o suplente— deberá pagar una multa de S/ 275.

    Quienes tengan motivos justificados pueden presentar excusas formales ante la ONPE con un costo de S/ 15,80 antes del día de la elección. Después de la votación, la dispensa debe tramitarse ante el JNE cumpliendo los plazos y requisitos establecidos.

    En cuanto al voto, en Perú es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años. Quienes no acudan deberán pagar una multa según el nivel de pobreza de su distrito, según el INEI: distrito no pobre S/ 110 (2% UIT), distrito pobre no extremo S/ 55 (1% UIT) y distrito pobre extremo S/ 27,50 (0,5% UIT).

    Elecciones 2026: conoce la fecha exacta de la primera capacitación para miembros de mesa en todo el Perú
    Elecciones 2026: conoce la fecha exacta de la primera capacitación para miembros de mesa en todo el Perú

