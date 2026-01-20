Gobierno de EE.UU confirmó que los hijos pueden ser registrados con apellidos distintos al padre y la madre, pero solamente en estos casosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En el estado de Indiana, el registro de un recién nacido no es un trámite automático cuando los padres no están casados. La ley estatal establece reglas precisas sobre cómo se consigna la identidad del menor y qué apellidos pueden figurar en el acta de nacimiento, especialmente cuando la paternidad no ha sido reconocida de forma legal.
Este marco normativo busca garantizar certeza jurídica y proteger los derechos tanto del niño como de los progenitores, pero también genera dudas frecuentes entre las familias que atraviesan esta situación.
¿Qué apellido recibe un bebé si no hay reconocimiento de paternidad?
Cuando los padres no están casados y el padre no ha realizado un reconocimiento legal previo, el procedimiento es claro: el recién nacido será inscrito únicamente con el apellido de la madre. En estos casos, el nombre del padre no puede incluirse en el certificado de nacimiento ni transmitirse al bebé durante el registro inicial.
Esta disposición se aplica de manera automática y no depende de acuerdos verbales entre los progenitores. Solo una constancia legal válida permite modificar esta condición.
La situación es distinta si la paternidad ya fue establecida antes del nacimiento. En ese escenario, ambos padres pueden decidir qué apellido llevará el menor —el del padre o el de la madre— siempre que el acuerdo quede formalmente documentado ante las autoridades correspondientes.
Formas legales de establecer la paternidad en Indiana
La legislación estatal contempla varios mecanismos para que un padre pueda reconocer legalmente a su hijo y, con ello, habilitar la inclusión de su apellido en el acta de nacimiento.
Una de las vías más directas es el matrimonio. Si los padres están casados al momento del nacimiento, o si el bebé nace dentro de los 300 días posteriores a un divorcio, la ley presume automáticamente la paternidad.
- Otra alternativa es la declaración jurada de paternidad, que puede realizarse de dos maneras:
- En el hospital, dentro de las primeras 72 horas posteriores al nacimiento, con la firma de ambos padres.
Ante el Departamento de Salud, completando el formulario oficial antes de que el hijo cumpla 19 años o cuando el acta de nacimiento no incluya a ningún progenitor.
También existe la determinación judicial, que ocurre cuando se inicia un proceso de paternidad ante un tribunal y un juez emite una resolución formal reconociendo el vínculo paterno.
Las autoridades estatales recalcan que todo el procedimiento se maneja bajo estricta reserva. “La información acerca de la paternidad de su hijo y el proceso por el cual establece su paternidad serán tratados de modo confidencial por los empleados del hospital, la Oficina del Fiscal y por los abogados”, señalan los lineamientos oficiales.