Trump anunció nueva lista de países con restricciones de visa: ¿Está Perú en la lista?

El Gobierno de Estados Unidos suspenderá por tiempo indefinido la tramitación de visas de inmigrante para al menos 75 países , confirmó este miércoles un vocero del Departamento de Estado.

Estados Unidos informó este miércoles que, desde el 21 de enero, dejará de procesar solicitudes de visa de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una nueva medida impulsada por el gobierno de Donald Trump para limitar el ingreso de inmigrantes al país. Entre las naciones alcanzadas por esta decisión figuran Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay.

No obstante, esta suspensión no afectará a las visas temporales de turismo y negocios, como las categorías B1/B2.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado indicó que la medida contempla la paralización temporal de visas de inmigrante provenientes de países cuyos ciudadanos reciben beneficios sociales del Estado estadounidense en niveles considerados inaceptables.

El comunicado añade que la restricción se mantendrá hasta que el Gobierno pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica ni extraigan recursos del pueblo estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó esta información minutos antes de que fuera confirmada oficialmente por el Departamento de Estado. En su cuenta de X, compartió una nota de Fox News que anticipaba la decisión y precisaba el alcance de la medida. “Estados Unidos congela el procesamiento de todos los visados para 75 países, incluidos Somalia, Rusia e Irán”, escribió.

Según informó Fox News, citando un memorando interno del Departamento de Estado, se instruyó a los funcionarios consulares a rechazar solicitudes de visa conforme a la legislación vigente, mientras se revisan los procesos de evaluación y verificación.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló al citado medio que la institución hará uso de su autoridad legal para declarar inadmisibles a solicitantes que puedan convertirse en una carga para el país o abusar del sistema de asistencia social.

“La inmigración procedente de estos 75 países quedará suspendida mientras se reevalúan los procedimientos, con el objetivo de impedir el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar social”, puntualizó.

Países incluidos en la suspensión de visas de inmigrante

La medida abarca a países de Asia, África y América Latina.

En Latinoamérica, la lista incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. En el Caribe, se encuentran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

En Asia, los países afectados son Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.