TERREMOTO DE 7.6 EN JAPÓN: Alerta de tsunami de 3 metros pone en pánico al país entero

Un sismo de magnitud 7.6 sacudió el norte de Japón y activó alerta de tsunami; miles fueron evacuados mientras autoridades evalúan daños.

    La Marina de Guerra compartió un comunicado tras el terremoto de Japón de 7.6 | Composición Wapa
    Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 remeció el norte de Japón este lunes, generando una alerta de tsunami de hasta tres metros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Hasta el momento, no se han reportado fallecidos ni daños graves, pero las autoridades continúan en evaluación constante.

    LEE MÁS: Reniec SÍ atenderá este 8 y 9 de diciembre: estas son las oficinas abiertas en feriado

    La cadena NHK informó que las primeras olas se esperaban alrededor de las 11:40 p. m. (hora local) en zonas costeras de Aomori e Iwate, en la isla de Honshu. El movimiento telúrico se registró al este de Aomori, cerca del límite con Hokkaido, una región frecuentemente afectada por actividad sísmica.

    El impacto inicial incluyó un tsunami de 40 centímetros que golpeó Urakawa, en Hokkaido, y el puerto de Mutsu Ogawara, en Aomori. Aunque menor al límite de tres metros previsto, la alerta se mantiene debido al comportamiento impredecible del fenómeno.

    Evacuaciones, heridos y mensaje urgente del Gobierno

    Los reportes preliminares indican que unas 23.000 personas fueron evacuadas en Hokkaido, Iwate y Miyagi, siguiendo las recomendaciones oficiales ante el riesgo de nuevas olas.

    Además, 10 personas resultaron heridas en un hotel de Hachinohe, en Aomori, según NHK.

    El portavoz gubernamental Minoru Kihara pidió prudencia y mantenerse bajo resguardo: “Incluso después de la ola inicial, puede llegar una segunda o tercera ola de mayor altura”.

    La primera ministra Sanae Takaichi, quien llegó a su oficina cerca de medianoche, anunció la activación de un equipo de emergencia para evaluar la situación.

    “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo posible”.

    Estado de las plantas nucleares

    La compañía Tohoku Electric Power confirmó que las centrales Higashidori y Onagawa, ubicadas en las zonas afectadas, están siendo revisadas. Hasta el cierre de este informe, no se han detectado anomalías, señaló nuevamente Kihara.

    TAMBIÉN LEE: Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Réplicas y contexto sísmico del archipiélago japonés

    Tras el sismo principal, Japón registró varias réplicas:

    • Una de magnitud 5,6
    • Dos de magnitud 3,6
    • Una de 3,9, todo dentro de la primera hora

    Japón, ubicado en el borde occidental del Anillo de Fuego del Pacífico, enfrenta cada año cerca de 1.500 movimientos sísmicos, muchos de ellos imperceptibles. Sin embargo, la memoria del devastador sismo de 2011 sigue latente: un magnitud 9,0 que generó un tsunami, 18.500 fallecidos y la crisis nuclear en Fukushima.

    ¿Se espera un sismo mayor en Japón?

    Especialistas recuerdan que prever un terremoto sigue siendo prácticamente imposible. No obstante, un panel científico elevó a entre 75 % y 82 % la probabilidad de un gran sismo en la fosa de Nankai en los próximos 30 años.

