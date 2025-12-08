Reniec SÍ atenderá este 8 y 9 de diciembre: estas son las oficinas abiertas en feriado

Reniec SÍ atenderá este 8 y 9 de diciembre: estas son las oficinas abiertas en feriadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que mantendrá operativas más de 50 oficinas a nivel nacional durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre, con un horario corrido de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.. La entidad busca facilitar trámites urgentes, así como la entrega del DNI físico y electrónico en días no laborables.
La institución reiteró que esta medida busca evitar retrasos en procesos esenciales para la ciudadanía y que cada oficina tendrá modalidades de atención diferentes: algunas solo realizarán entregas de DNI, mientras que otras permitirán trámites completos.
Oficinas abiertas en Lima durante el feriado largo
Reniec precisó que en la capital varias oficinas registrales permanecerán activas. Los ciudadanos podrán acudir a sedes ubicadas en:
- Independencia
- Jesús María
- Miraflores
- San Borja
- San Juan de LuriganchoSan Juan de Miraflores
- Santa Anita
Regiones que atenderán el 8 y 9 de diciembre
La entidad indicó que se habilitará atención en diferentes puntos del país según el día festivo.
Lunes 8 de diciembre
Estas 46 oficinas estarán abiertas:
- Ayacucho (3)
- Cusco (5)
- Huancavelica (4)
- Huánuco (4)
- Ica (6)
- Junín (5)
- Madre de Dios (1)
- Pasco (2)
- Puno (8)San Martín (1)
Martes 9 de diciembre
En esta segunda jornada atenderán 51 oficinas, ubicadas en:
- Andahuaylas (1)
- Ayacucho (2)
- Huancavelica (4)
- Huánuco (4)
- Ica (6)
- Junín (5)
- Loreto (2)
- Pasco (2)
- Puno (8)
- San Martín (10)
Reniec recomendó revisar su portal web para verificar qué oficinas permiten trámites, cuáles solo entregarán DNI y las direcciones exactas.
Costos y trámites del DNI electrónico 3.0
Quienes deseen obtener o renovar el DNIe deberán tomar en cuenta las tarifas vigentes hasta fin de año.
Nuevas emisiones (presencial)
- Adultos: S/ 30 (código 02121)
- Menores: S/ 16 (código 00647)
Trámites web
- Renovación: S/ 41 (código 00525)
- Duplicado: S/ 33 (código 00522)
Los pagos pueden realizarse por Yape, Banco de la Nación, agente BCP o Pagalo.pe.
Pasos para pagar con Yape:
- Genera un ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Selecciona el trámite correspondiente
- En Yape: Yapear servicios > Reniec > ingresar número de ticket
Pasos para pagar en Pagalo.pe o Banco de la Nación:
- Tener el código del trámite
- Acudir a la agencia o realizar el pago en línea