Vendedor de caramelos ahorra desde octubre para poder comprar un pavo y sorprender a su madre en Navidad
La historia de un humilde vendedor de caramelos ha conmovido a miles en vísperas de Navidad. Su anhelo de compartir un pavo con su madre lo llevó a empezar a ahorrar desde octubre, reuniendo lo que podía cada día. Su esfuerzo refleja la realidad de muchos peruanos que luchan por mantener viva la tradición. El gesto, sencillo pero lleno de amor, terminó convirtiéndose en un testimonio que tocó el corazón de todos.
Vendedor de caramelos rompe corazones con su sueño navideño
Para muchos peruanos, la Navidad no empieza el 24 de diciembre, sino semanas antes, cuando se hace el esfuerzo por asegurar un plato especial para compartir con la familia. En ese contexto, el pavo deja de ser un simple alimento y se convierte en un pequeño logro que representa calma, cariño y la satisfacción de haber llegado juntos a una fecha importante. Cada sol ahorrado es una muestra de voluntad, especialmente para quienes viven del día a día.
Ese espíritu quedó reflejado en la historia de un vendedor de caramelos en Lima, retratada por un equipo de Latina. Con disciplina y sin quejarse del poco margen que le dejaban sus ventas, comenzó a apartar dinero desde octubre. Había días buenos y otros no tanto, pero aun así sumaba lo que podía: S/ 2, S/ 3 o algún monto mayor. Su motivo estaba más que claro: asegurarse un pavo para compartir con su madre en Nochebuena.
Mientras era entrevistada, la vendedora mostró los pequeños pagos que él había ido realizando desde el 9 de octubre. “Va pagando 2 soles, 3 soles, 5 soles, acá está la platita del señor”, comentó enseñando el dinero. El periodista añadió que el hombre llevaba incluso una pequeña alcancía.
La vendedora contó que, pese a lo ajustado de sus ganancias diarias, el hombre no dudó en apartar su pavo con lo poco que podía reunir. “Es un vendedor de caramelos, ha querido separar su pavito. ‘Le puedo dar 2 soles’, ya le dije”, recordó mientras explicaba la persistencia del trabajador. También mencionó que el deseo del ambulante era profundamente familiar y cargado de cariño: “El señor quiere comer su pavito con su mamá, cuando llegue el momento le entregaré su pavito”.