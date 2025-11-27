¡ATENCIÓN LIMA! Costa Verde cerrará 17 horas por Juegos Bolivarianos: revisa horarios y rutas alternas

La Costa Verde permanecerá cerrada durante 17 horas por los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima . Conoce los horarios exactos, las rutas alternas y las recomendaciones oficiales para evitar el caos vehicular en Barranco, Chorrillos y Magdalena del Mar.

Las distintas autoridades de Lima anunciaron que la Costa Verde permanecerá completamente inhabilitada desde este miércoles 26 de noviembre debido a las pruebas deportivas de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima, un evento que reunirá a delegaciones de varios países y gran afluencia de público. Las actividades se desarrollarán en San Miguel, Barranco, Chorrillos y Magdalena del Mar, motivo por el cual se exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación.

Lima Airport Partners y la Municipalidad de Miraflores precisaron que el cierre total por la competencia de ciclismo contrarreloj se aplicará desde las 11:30 p. m. del miércoles 26 hasta las 4:00 p. m. del jueves 27. A su vez, Magdalena del Mar informó un horario adicional: el tránsito quedará restringido entre 8:30 a. m. y 3:00 p. m. del jueves para proteger a los deportistas.

Las comunas agradecieron la comprensión de los vecinos, señalando que estas acciones son necesarias para el buen desarrollo de la jornada deportiva. “Este operativo busca garantizar la seguridad de los competidores y facilitar el desarrollo del evento deportivo”, destacó la Municipalidad de Lima.

Caos vehicular en Barranco y Chorrillos por cierre total

Desde la noche del miércoles, la suspensión del tránsito en la Costa Verde provocó un fuerte impacto en la movilidad de la ciudad. Conductores y residentes de Barranco y Chorrillos reportaron largas colas y demoras considerables debido al aumento del tráfico en las vías que quedaron operativas.

Para reducir el congestionamiento, la Municipalidad de Lima dispuso el cierre de varias bajadas, entre ellas Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Ante esta situación, se habilitaron rutas alternas como la avenida Costanera, Juan Bertolotto, Comandante Espinar, Sucre, Diego Ferré, Del Ejército, Pérez Araníbar y los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva.