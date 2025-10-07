Wapa.pe
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Si estudiaste esta carrera, podrías ganar hasta 10 mil soles mensuales, según el MTPE

Según el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, esta es la carrera que más sueldos genera entre los jóvenes, llegando a casi S/ 10 mil mensuales.

    El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reveló cuál es la carrera que lidera los sueldos entre los jóvenes peruanos. Según su último informe, esta profesión puede generar ingresos cercanos a los 10 mil soles al mes, superando ampliamente el promedio nacional. ¿Te imaginas cuál es? Aquí te contamos todos los detalles.

    ¿Cuál es la carrera mejor pagada entre los jóvenes peruanos, según el MTPE?

    En el marco del Día de la Medicina Peruana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) compartió un revelador informe sobre las profesiones con mejores ingresos en el país. Los resultados confirmaron lo que muchos sospechaban: la Medicina se consolida como la carrera más rentable para los jóvenes profesionales del Perú.

    De acuerdo con los datos publicados por la plataforma “Mi Carrera” y basados en la Planilla Electrónica, los egresados de Medicina de entre 18 y 29 años perciben un sueldo promedio de S/ 7,075 mensuales. Sin embargo, esa cifra puede elevarse considerablemente, llegando hasta los S/ 9,715, según el MTPE. En contraste, el ingreso más bajo registrado dentro de este grupo ronda los S/ 3,205.

    Estas cifras confirman no solo la alta demanda de médicos en el país, sino también el valor que el mercado laboral otorga a los profesionales de la salud. La información oficial, además, permite a los jóvenes conocer con mayor claridad las oportunidades económicas que ofrece esta carrera, considerada una de las más exigentes, pero también una de las más gratificantes en el Perú.

    Médicos mayores de 30 años superan los S/ 12 mil, según el MTPE

    El informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deja en evidencia una tendencia clara: la experiencia profesional tiene un impacto directo en el crecimiento salarial. En el caso de los médicos, los años de trayectoria no solo consolidan sus habilidades, sino que también se traducen en una mejora sustancial de sus ingresos.

    Los datos revelan que los profesionales de Medicina mayores de 30 años perciben un sueldo promedio de S/ 8,312 mensuales, y que los más consolidados pueden alcanzar hasta S/ 12,102, cifras que confirman el potencial de desarrollo económico que ofrece esta carrera a largo plazo.

