Temblor en Perú hoy, domingo 7 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 09.17 horas a 20 kilómetros al oeste de Mala, Cañete, en Lima. El temblor de hoy, 7 de setiembre, tuvo una profundidad de 46 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.