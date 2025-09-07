Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Temblor en Perú hoy, domingo 7 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

El sismo de hoy, 07 de setiembre de 2025, se registró a 20 km al Oeste de Mala, Cañete, en Lima y se produjo a una profundidad de 46 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, domingo 7 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP
    Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre
    Temblor en Perú hoy, domingo 7 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

    Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 09.17 horas a 20 kilómetros al oeste de Mala, Cañete, en Lima. El temblor de hoy, 7 de setiembre, tuvo una profundidad de 46 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    LEER MÁS: Empleado de confianza robó celulares de alta gama por más de S/1 millón en el Jockey Plaza: así actuaba

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Chilena prueba pan con chicharrón y destrona a la marraqueta: “¿Cómo un pan con palta le va a ganar?”

    ¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

    Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

    • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
    • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
    • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
    • Abrigo: manta polar y calzado.
    • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
    • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
    • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
    • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, domingo 7 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    ¡Atención! DNI electrónico 3.0 tendrá rebaja especial: revisa aquí dónde obtenerlo

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿No las leíste? Las OBRAS más icónicas de Mario Vargas Llosa que TODO peruano debe conocer

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    D Blue

    Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;