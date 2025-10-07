Este documento no solo acredita tu identidad, también te permite firmar digitalmente y acceder a servicios en línea del Estado.

Los ciudadanos peruanos mayores de 18 años que cuentan con DNI electrónico ya no necesitan acudir personalmente a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para realizar trámites como la renovación, el cambio de domicilio o la solicitud de duplicado. Gracias al sistema digital implementado por la entidad, estos procesos pueden completarse de forma rápida y segura desde cualquier lugar con acceso a internet.

Durante este año, más de 1,3 millones de gestiones se han efectuado de manera virtual, lo que refleja la creciente adopción de esta modalidad en todo el país. Este método no solo reduce el tiempo de espera y elimina las largas colas, sino que también fortalece la validación de datos mediante la firma digital. Para iniciar el trámite, basta con ingresar a www.reniec.gob.pe y seleccionar la opción “Ahorre tiempo con su trámite en línea”.

Renovación del DNI electrónico

El trámite puede iniciarse hasta 60 días antes del vencimiento del documento.

El pago de S/ 41 debe efectuarse a través del aplicativo correspondiente o en el portal Págalo.pe del Banco de la Nación, utilizando el código 00525 .

debe efectuarse a través del aplicativo correspondiente o en el portal del Banco de la Nación, utilizando el . Para continuar con el proceso, es necesario descargar la aplicación DNI Biofacial en un dispositivo Android, la cual permitirá verificar la identidad mediante una toma de rostro y actualizar la fotografía que figurará en el nuevo DNI electrónico.

Se recomienda seguir estas indicaciones para la fotografía: emplear fondo blanco, mantener buena iluminación, usar ropa de color oscuro y pedir ayuda a otra persona para capturar la imagen, evitando el uso de la cámara frontal del celular.

Actualización del domicilio

Para iniciar el cambio de domicilio en el DNI electrónico, debe realizarse un pago de 34 soles con el código 00730, a través de Págalo.pe, tarjeta bancaria o Yape.

La validación de identidad se completa utilizando la app DNI Biofacial.

Se accede a la plataforma web habilitada para este trámite, donde se solicita completar un formulario con la nueva dirección, información personal y una declaración jurada con los datos del grupo familiar.

Al término del proceso, es posible elegir la oficina de recojo para el nuevo DNI electrónico.

El sistema permite registrar el pago ya realizado o efectuarlo durante la gestión.

Duplicado del DNI electrónico

El duplicado del DNI electrónico tiene un costo de S/ 33.

El código de pago correspondiente es 00522.

El pago puede realizarse en el Banco de la Nación, Págalo.pe, con tarjetas bancarias o mediante Yape.

El trámite se efectúa de manera virtual a través del portal web.

Se solicitarán datos personales como nombres de los padres, número de contacto y correo electrónico.

El usuario podrá elegir el local donde recogerá su DNI.