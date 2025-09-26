Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

Jóvenes sorprenden a su amigo con una caja de cerveza a modo de ‘torta’ mientras le cantan “Happy Birthday”

Un video viral en Facebook muestra cómo un joven fue sorprendido por sus amigos con cerveza y el “Happy Birthday” en lugar de un pastel.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jóvenes sorprenden a su amigo con una caja de cerveza a modo de ‘torta’ mientras le cantan “Happy Birthday”
    Jóvenes viral | Composición Wapa
    Jóvenes sorprenden a su amigo con una caja de cerveza a modo de ‘torta’ mientras le cantan “Happy Birthday”

    Para no creerlo. Un reciente video compartido en Facebook se ha vuelto viral al mostrar la inesperada sorpresa que un grupo de jóvenes le preparó a su amigo en su cumpleaños. En lugar de aparecer con el clásico pastel, llegaron a su puerta cargando una caja de cerveza y entonando a todo pulmón el popular “Happy Birthday”. El clip, publicado por la página 'Memes Peruanos', generó miles de reacciones y comentarios divertidos por la ocurrencia de estos amigos.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Alejandra Argumedo reaparece tras insultos racistas con INSÓLITA justificación tras sus actos: "Deben escuchar ambas partes"

    Amigos cambian pastel por cerveza en cumpleaños vira

    En las imágenes, que ya superan los 94 millones de reproducciones en Facebook, se observa a un grupo de jóvenes tocando la puerta de su amigo, quien sale apresurado a recibirlos, sin sospechar que le llevaban un peculiar obsequio.

    El cumpleañero pensó que se trataba de un pastel, pero en realidad era una caja de cervezas con las botellas encendidas, simulando las velas tradicionales que se soplan en cada celebración. El divertido clip muestra a los amigos tarareando y silbando el “Happy Birthday”, mientras el sorprendido joven luce algo avergonzado porque uno de ellos graba toda la escena.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Examen de admisión UNI pone a prueba a físico de la Universidad de California: “No la entiendo”

    El clip compartido en Facebook no tardó en viralizarse, generando cientos de reacciones y comentarios de usuarios que confesaron que les encantaría recibir una sorpresa similar en sus propios cumpleaños.

    “Qué detalle tan divertido”, “Aunque parece una broma pesada, es genial” o “Me encantaría que me hagan lo mismo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.

    En esta nota te mostramos el video original de Facebook que revela cómo los jóvenes cambiaron el clásico pastel por una caja de cerveza, idea que varios ya piensan replicar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jóvenes sorprenden a su amigo con una caja de cerveza a modo de ‘torta’ mientras le cantan “Happy Birthday”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Confirman que habrá DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP: Conoce las fechas

    Retiro AFP 2025: La razón por la que te DESCONTARÍAN el 30% si se cumple ESTO

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero va a perder?

    Octavo retiro AFP 2025: Las fechas CLAVES para presentar tu solicitud y RECIBIR las 4 UIT que debes saber

    Alejandra Argumedo reaparece tras insultos racistas con INSÓLITA justificación tras sus actos: "Deben escuchar ambas partes"

    Lo más vistos en Tendencias

    VER The boys, temporada 4 CAPÍTULO 6 COMPLETO en ESPAÑOL latino: LINK para ver la serie de superhéroes

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;