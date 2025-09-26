Un video viral en Facebook muestra cómo un joven fue sorprendido por sus amigos con cerveza y el “Happy Birthday” en lugar de un pastel.

Para no creerlo. Un reciente video compartido en Facebook se ha vuelto viral al mostrar la inesperada sorpresa que un grupo de jóvenes le preparó a su amigo en su cumpleaños. En lugar de aparecer con el clásico pastel, llegaron a su puerta cargando una caja de cerveza y entonando a todo pulmón el popular “Happy Birthday”. El clip, publicado por la página 'Memes Peruanos', generó miles de reacciones y comentarios divertidos por la ocurrencia de estos amigos.

Amigos cambian pastel por cerveza en cumpleaños vira

En las imágenes, que ya superan los 94 millones de reproducciones en Facebook, se observa a un grupo de jóvenes tocando la puerta de su amigo, quien sale apresurado a recibirlos, sin sospechar que le llevaban un peculiar obsequio.

El cumpleañero pensó que se trataba de un pastel, pero en realidad era una caja de cervezas con las botellas encendidas, simulando las velas tradicionales que se soplan en cada celebración. El divertido clip muestra a los amigos tarareando y silbando el “Happy Birthday”, mientras el sorprendido joven luce algo avergonzado porque uno de ellos graba toda la escena.

El clip compartido en Facebook no tardó en viralizarse, generando cientos de reacciones y comentarios de usuarios que confesaron que les encantaría recibir una sorpresa similar en sus propios cumpleaños.

“Qué detalle tan divertido”, “Aunque parece una broma pesada, es genial” o “Me encantaría que me hagan lo mismo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.