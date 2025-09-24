Examen de admisión UNI pone a prueba a físico de la Universidad de California: “No la entiendo”

El creador de contenido peruano Math Senpai retó a un graduado de la UCLA a enfrentar algunos ejercicios del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería .

En cada proceso de admisión, miles de jóvenes peruanos compiten por una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), enfrentándose a un examen conocido por su alto nivel de exigencia. La complejidad de esta evaluación genera comentarios incluso a nivel internacional debido a la dificultad de sus enunciados.

Hace poco, un físico egresado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) revisó algunas preguntas del examen UNI 2025-2. Su experiencia fue compartida en un video viral en redes sociales, lo que reavivó el debate sobre la rigurosidad de la prueba.

El youtuber Math Senpai invitó a su canal a Érick, físico formado en UCLA, para intentar resolver parte del examen. Al inicio se mostró seguro, pero pronto se topó con obstáculos que lo llevaron a admitir: “No la entiendo”.

El desempeño del físico de UCLA en las primeras preguntas del examen UNI

El video registra cómo Érick se enfrenta a la sección de Física, considerada una de las más difíciles para los postulantes. Su primera impresión fue positiva: calificó la primera pregunta como “fácil” y “straightforward”, convencido de que no representaba mayor problema. Sin embargo, esa seguridad se esfumó al avanzar en la prueba.

En la segunda pregunta pidió apoyo a Math Senpai: “¿Qué rayos dice en esta? Ayúdame. No la entiendo (…) El problema me tiene muy confundido y no tengo idea de qué trata”. La barrera del idioma y las notaciones distintas a las habituales en Estados Unidos también complicaron su desempeño.

Math Senpai explicó que la forma de plantear los ejercicios en Perú suele diferir de la empleada en universidades norteamericanas. En la tercera pregunta, relacionada con intensidad sonora, Érick reconoció que la fórmula necesaria no la recordaba. Prefirió entonces pasar a la cuarta, aplicó la segunda Ley de Newton y, aunque dudó en varios pasos, logró llegar a la solución correcta.

Retos adicionales en la segunda parte del examen

En un segundo video publicado por Math Senpai, Érick continuó resolviendo más ejercicios del examen de Física de la UNI. Aunque inició con un tono relajado, nuevamente se topó con grandes dificultades.

La pregunta 10, sobre efecto fotoeléctrico, le resultó más cercana: comentó que la clave era aplicar una función lineal entre la energía del fotón y la función trabajo, aunque advirtió que era necesario memorizar fórmulas específicas.

En la 11, de óptica geométrica, volvió la confusión: “Lentes y velocidad al mismo tiempo es muy extraño”, señaló al no recordar las ecuaciones pertinentes. La número 12, de dilatación lineal, le pareció sencilla, pero la 13, sobre capacitores, lo llevó a resaltar lo demandante que es el aspecto teórico de la prueba.