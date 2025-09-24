ALERTA SANITARIA | Ordenan SUSPENDER venta de popular marca de café por peligro de "perforación intestinal"

Conoce todos los detalles de este producto y quiénes deben devolverlo y solicitar un reembolso de dinero para evitar daños a su salud .

Ordenan SUSPENDER venta de popular marca de café por peligro de "perforación intestinal"

Ordenan SUSPENDER venta de popular marca de café por peligro de "perforación intestinal"

Las autoridades de salud en EE. UU., junto a una importante cadena minorista, decidieron retirar del mercado un café muy consumido tras detectar un riesgo potencial para la seguridad de los clientes.

El aviso, difundido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), se emitió luego de identificar un peligro que podría ocasionar lesiones graves, entre ellas la posibilidad de perforación intestinal.

La empresa responsable del producto inició de inmediato una revisión interna para identificar el origen del inconveniente.

¿Qué café fue retirado y cuál es el riesgo de perforación intestinal?

El retiro voluntario abarca tres lotes del Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas, vendido únicamente en tiendas Dollar General entre el 9 y el 21 de julio de 2025.

La medida responde a la sospecha de que el café podría contener fragmentos de vidrio en su interior.

Ingerirlo representaría un serio peligro, como daños en los dientes, cortes en boca o garganta, e incluso casos de perforación intestinal. Hasta ahora no se han registrado reportes de personas afectadas.

Detalles del producto involucrado:

UPC: 876941004069

876941004069 Ubicación de la información: en la parte del cuello del envase

en la parte del cuello del envase Lotes: L-5163 (vence 12/13/2026), L-5164 (vence 12/13/2026), L-5165 (vence 12/14/2026)

¿Qué deben hacer los consumidores?

Tanto la compañía como la FDA recomendaron que el producto sea desechado de inmediato y que los compradores soliciten el reembolso correspondiente.

Para ello, los clientes pueden comunicarse con Dollar General al correo customercare@dollargeneral.com o llamando al 1-888-309-9030, disponible de 6 a.m. a 1 a.m. CST, todos los días.

Instrucciones para reclamar el reembolso: