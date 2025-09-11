Reniec anuncia DNI electrónico GRATIS este mes para personas con discapacidad: conoce AQUÍ dónde tramitarlo

Conadis y Reniec realizarán en septiembre jornadas gratuitas para entregar el DNI electrónico a personas con discapacidad en Lima y Callao, con atención en distintos puntos.

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en coordinación con el Reniec y la Red Alivia Perú, anunció nuevas jornadas gratuitas para la entrega del DNI electrónico (DNIe) dirigido a personas con discapacidad. La campaña busca facilitar el acceso a servicios digitales y reforzar la participación ciudadana de este grupo poblacional.

Fechas y lugares de atención

Durante septiembre, los módulos atenderán de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en distintos distritos de Lima y Callao. Estos son los puntos confirmados:

Viernes 12 de septiembre: CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, Av. Santa Rosa 578 – La Perla, Callao.

CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, Av. Santa Rosa 578 – La Perla, Callao. Lunes 15 de septiembre: Casa del Adulto Mayor, Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 – Ciudad Satélite, Ventanilla.

Casa del Adulto Mayor, Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 – Ciudad Satélite, Ventanilla. Viernes 19 de septiembre: CEBE Miraflores, Jr. Erick Díaz E. Cabre s/n, cerca de la cuadra 26 de Av. Tomás Marsano – Miraflores.

CEBE Miraflores, Jr. Erick Díaz E. Cabre s/n, cerca de la cuadra 26 de Av. Tomás Marsano – Miraflores. Lunes 22 de septiembre: CEBE Surquillo, Calle Diderot 313, Urb. La Calera – Surquillo.

CEBE Surquillo, Calle Diderot 313, Urb. La Calera – Surquillo. Viernes 26 de septiembre: Hospital de Rehabilitación del Callao, Jr. Vigil 535 – Bellavista, Callao.

En cada jornada se brindará orientación personalizada sobre el proceso de inscripción y entrega del documento.

Requisitos para tramitar el DNIe

Las personas con discapacidad permanente deberán presentar:

Declaración jurada de discapacidad de carácter permanente.

Ficha registral firmada (formato entregado en el módulo).

Copia certificada del acta de nacimiento (no será necesaria si está en la base de datos del Reniec).

Recibo de servicio básico no mayor a seis meses.

De ser el caso, carné de estudiante o constancia de estudios.

Es recomendable asistir acompañado por familiares o cuidadores que apoyen en la movilidad y el trámite.

Ventajas del DNI electrónico 3.0

Esta nueva versión ofrece mayor seguridad y practicidad. Entre sus beneficios destacan:

64 mecanismos de protección digital, cuatro veces más que la versión anterior.

Tarjeta de policarbonato con microchip para resguardar los datos.

Inclusión de un código QR que facilita la validación de identidad en trámites digitales y presenciales.