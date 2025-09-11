Wapa.pe
Reniec anuncia DNI electrónico GRATIS este mes para personas con discapacidad: conoce AQUÍ dónde tramitarlo

Conadis y Reniec realizarán en septiembre jornadas gratuitas para entregar el DNI electrónico a personas con discapacidad en Lima y Callao, con atención en distintos puntos.

    El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en coordinación con el Reniec y la Red Alivia Perú, anunció nuevas jornadas gratuitas para la entrega del DNI electrónico (DNIe) dirigido a personas con discapacidad. La campaña busca facilitar el acceso a servicios digitales y reforzar la participación ciudadana de este grupo poblacional.

    Fechas y lugares de atención

    Durante septiembre, los módulos atenderán de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en distintos distritos de Lima y Callao. Estos son los puntos confirmados:

    • Viernes 12 de septiembre: CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, Av. Santa Rosa 578 – La Perla, Callao.
    • Lunes 15 de septiembre: Casa del Adulto Mayor, Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 – Ciudad Satélite, Ventanilla.
    • Viernes 19 de septiembre: CEBE Miraflores, Jr. Erick Díaz E. Cabre s/n, cerca de la cuadra 26 de Av. Tomás Marsano – Miraflores.
    • Lunes 22 de septiembre: CEBE Surquillo, Calle Diderot 313, Urb. La Calera – Surquillo.
    • Viernes 26 de septiembre: Hospital de Rehabilitación del Callao, Jr. Vigil 535 – Bellavista, Callao.

    En cada jornada se brindará orientación personalizada sobre el proceso de inscripción y entrega del documento.

    Requisitos para tramitar el DNIe

    Las personas con discapacidad permanente deberán presentar:

    • Declaración jurada de discapacidad de carácter permanente.
    • Ficha registral firmada (formato entregado en el módulo).
    • Copia certificada del acta de nacimiento (no será necesaria si está en la base de datos del Reniec).
    • Recibo de servicio básico no mayor a seis meses.
    • De ser el caso, carné de estudiante o constancia de estudios.

    Es recomendable asistir acompañado por familiares o cuidadores que apoyen en la movilidad y el trámite.

    Ventajas del DNI electrónico 3.0

    Esta nueva versión ofrece mayor seguridad y practicidad. Entre sus beneficios destacan:

    • 64 mecanismos de protección digital, cuatro veces más que la versión anterior.
    • Tarjeta de policarbonato con microchip para resguardar los datos.
    • Inclusión de un código QR que facilita la validación de identidad en trámites digitales y presenciales.

    Con estas jornadas, Conadis y Reniec buscan garantizar que más personas con discapacidad accedan a la identificación digital gratuita, fortaleciendo así su autonomía y derecho a participar plenamente en la sociedad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    ;