Andrea Llosa moderniza su look con un outfit de invierno perfecto para combatir el frío

Andrea Llosa nos tiene acostumbrados a verla lucir prendas semi formales con pantalones de vestir, jeans, blusas, blazers y tacones durante su programa “Nunca más” por ATV. Sin embargo, la conductora de televisión tampoco es ajena a las tendencias del mundo de la moda y nos ha sorprendido con un look urbano.

En Instagram Andrea Llosa mostró un nuevo estilismo con prendas de invierno cómodas y abrigadoras que forman parte de la ‘moda loungewear’. Así nos develó su versión más casual en el que se adapta a las prendas de moda esta temporada de invierno.

Para este look la comunicadora combinó unos joggers afranelados negros con una chompa de lana que llevaba una pequeña capucha para darle un estilo más urbano a su style. Para complementar su outfit no podía faltar un calzado que ponga en primer lugar el confort. Para ello usó unas zapatillas urbanas blancas con una franja rosada y beige.

En cuanto a su peinado Andrea Llosa mantuvo una de sus opciones predilectas cabello suelto con ligeras ondas de medios a puntas para darle mayor volumen a su melena.

Este look es bastante versátil y se adapta a todos los gustos y edades pues gracias a la gran comodidad que ofrece muchas famosas no han podido resistirse a la ‘moda loungewear’. Así Andrea Llosa se da un descanso de los looks semi formales para utilizar un outfit más relajado, pero sin dejar de lado el estilo. ¿Y tú wapa con qué versión te quedas?