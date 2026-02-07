Wapa.pe
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: hora, canal y dónde ver el show de medio tiempo EN VIVO ONLINE

Bad Bunny es uno de los artistas más esperados del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. En Wapa.pe conoce la hora exacta, canal de transmisión y todas las opciones para ver su show en vivo online desde Perú y Latinoamérica.

    Bad Bunny en el Super Bowl 2026: hora, canal y dónde ver el show de medio tiempo EN VIVO ONLINE | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Este domingo 8 de febrero se realizará el tan esperado show de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 (halftime show) con Bad Bunny como la estrella principal. Todo el mundo está a la espera de ver la presentación de Benito Martínez Ocasio en los Estados Unidos.  

    El encuentro entre los England Patriots contra los Seattle Seahawks es sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes de fútbol americano para los Estados Unidos. Sin embargo; Latinoamérica y el resto del mundo espera con ansias el medio tiempo para poder gozar de “El Conejo Malo”.

    En la siguiente nota, te dejaremos todos los detalles para poder ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

    ¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2026 con el Patriots vs. Seahawks?

    El Super Bowl 2026 con el encuentro entre los Patriots y Seahawks se realizará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers de California. La final de la NFL empezará a las 6:30 p.m. (Hora Perú) y 3:30 p.m. (California).

    ¿A qué hora empezará el Super Bowl 2026 con Bad Bunny en el medio tiempo en Perú y Sudamérica?

    • En Perú, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 6:30 p.m.
    • En Colombia, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 6:30 p.m.
    • En Ecuador, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 6:30 p.m.
    • En Venezuela, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 7:30 p.m.
    • En Bolivia, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 7:30 p.m.
    • En Brasil, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
    • En Argentina, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
    • En Uruguay, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
    • En Paraguay, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
    • En Chile, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.

    ¿A qué hora empezará el Super Bowl 2026 con Bad Bunny en el medio tiempo en Estados Unidos y Latinoamérica?

    • En Estados Unidos (Hawaii), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 1:30 p.m.
    • En Estados Unidos (Alaska), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 2:30 p.m.
    • En Estados Unidos (Pacífico), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 3:30 p.m.
    • En Estados Unidos (Central), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 5:30 p.m.
    • En Estados Unidos (Este), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 6:30 p.m.
    • En México, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 5:30 p.m.
    • En Puerto Rico, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 6:30 p.m.
    • En Panamá, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 5:30 p.m.
    • En República Dominicana, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 6:30 p.m.
    ¿Dónde ver el Super Bowl 2026 EN VIVO ONLINE con Bad Bunny en el medio tiempo?

    El Super Bowl 2026 con Bad Bunny en el medio tiempo en Perú y Sudamérica se transmitirá a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

    • En México se emitirá por el Canal 5, Sports, ESPN y Disney +.
    • En Estados Unidos se podrá ver vía NBC.
