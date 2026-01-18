Vania Bludau , Melissa Paredes y Luana Barrón brillaron en ‘La Casita’ del concierto de Bad Bunny con sus llamativos looks tropicales .

'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales. | Composición Wapa

'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales. | Composición Wapa

La segunda fecha de Bad Bunny en Lima no solo fue un espectáculo para sus fans, sino también un desfile de estilo en ‘La Casita’. Vania Bludau, Melissa Paredes y Luana Barrón deslumbraron con looks tropicales que llamaron la atención de todos.

Tras la primera fecha con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, la expectativa por los nuevos invitados creció, convirtiendo este espacio exclusivo en el centro de la moda y el espectáculo.

Bad Bunny en Lima: estas famosas peruanas estuvieron en 'La Casita'

Vania Bludau fue una de las más comentadas en redes tras aparecer en ‘La Casita’ de Bad Bunny. Fiel a su estilo coqueta y tropical, apostó por un conjunto en tonos naranja, crema y verde, que irradiaba frescura veraniega.

La modelo lució un top halter cruzado y un short ceñido a la cintura, combinados con una mini cartera amarilla que sumó un toque chic y moderno, consolidando su estatus como referente de moda y tendencia.