Corte de agua este 18 y 19 de enero en cinco distritos: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas

'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales

Vania Bludau, Melissa Paredes y Luana Barrón brillaron en 'La Casita' del concierto de Bad Bunny con sus llamativos looks tropicales.

    'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales
    'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales. | Composición Wapa
    'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales

    La segunda fecha de Bad Bunny en Lima no solo fue un espectáculo para sus fans, sino también un desfile de estilo en ‘La Casita’. Vania Bludau, Melissa Paredes y Luana Barrón deslumbraron con looks tropicales que llamaron la atención de todos.

    Tras la primera fecha con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, la expectativa por los nuevos invitados creció, convirtiendo este espacio exclusivo en el centro de la moda y el espectáculo.

    Bad Bunny en Lima: estas famosas peruanas estuvieron en 'La Casita'

    Vania Bludau fue una de las más comentadas en redes tras aparecer en ‘La Casita’ de Bad Bunny. Fiel a su estilo coqueta y tropical, apostó por un conjunto en tonos naranja, crema y verde, que irradiaba frescura veraniega.

    La modelo lució un top halter cruzado y un short ceñido a la cintura, combinados con una mini cartera amarilla que sumó un toque chic y moderno, consolidando su estatus como referente de moda y tendencia.

    Por su parte, Melissa Paredes optó por un look más casual, con un top strapless de corte recto y volantes en los brazos, en color rojo, combinado con un jean de tiro alto. Completó su estilo con accesorios llamativos: pendientes con forma de flor, pegatinas brillantes en el rostro y anillos minimalistas. Su cabello iba recogido en una cola de caballo, con ondas suaves en las puntas, aportando un toque fresco y moderno a su outfit.

    'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales
    ;