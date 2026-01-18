'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicales

'La Casita' de Bad Bunny en Lima: así brillaron las influencers peruanas con estilos frescos y tropicalesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La segunda fecha de Bad Bunny en Lima no solo fue un espectáculo para sus fans, sino también un desfile de estilo en ‘La Casita’. Vania Bludau, Melissa Paredes y Luana Barrón deslumbraron con looks tropicales que llamaron la atención de todos.
Tras la primera fecha con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, la expectativa por los nuevos invitados creció, convirtiendo este espacio exclusivo en el centro de la moda y el espectáculo.
Bad Bunny en Lima: estas famosas peruanas estuvieron en 'La Casita'
Vania Bludau fue una de las más comentadas en redes tras aparecer en ‘La Casita’ de Bad Bunny. Fiel a su estilo coqueta y tropical, apostó por un conjunto en tonos naranja, crema y verde, que irradiaba frescura veraniega.
La modelo lució un top halter cruzado y un short ceñido a la cintura, combinados con una mini cartera amarilla que sumó un toque chic y moderno, consolidando su estatus como referente de moda y tendencia.
Por su parte, Melissa Paredes optó por un look más casual, con un top strapless de corte recto y volantes en los brazos, en color rojo, combinado con un jean de tiro alto. Completó su estilo con accesorios llamativos: pendientes con forma de flor, pegatinas brillantes en el rostro y anillos minimalistas. Su cabello iba recogido en una cola de caballo, con ondas suaves en las puntas, aportando un toque fresco y moderno a su outfit.
