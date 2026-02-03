Este miércoles 4 de febrero habrá cortes de luz programados en varios distritos por trabajos de mantenimiento en el suministro eléctrico.

Este miércoles 4 de febrero, varios distritos de Trujillo experimentarán un corte de luz programado por Hidrandina, la empresa nacional de electricidad. La suspensión del suministro se realiza como parte de trabajos de mantenimiento y afectará temporalmente a los residentes de las zonas involucradas. En este artículo te contamos todos los detalles que necesitas conocer sobre el horario, la duración y las áreas que se verán impactadas por esta interrupción eléctrica.

Corte de servicio eléctrico este miércoles 4 de febrero

Según Hidrandina, esta acción forma parte de trabajos de mantenimiento destinados a minimizar fallas eléctricas inesperadas y fortalecer el suministro para los usuarios. A continuación, te mostramos las zonas de La Libertad que permanecerán sin luz durante el 4 de febrero.

Huanchacho

Zonas afectadas: Habilitación Urbana La Estancia: Mzas. C, E, F, J, K, P, Q.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Trujillo

Zonas afectadas: Urb. Chimú: Ca. Antúnez de Mayolo cdra. 5; Ca. Carlos Monge cdras 2, 3; Ca. Fermín Tanguis Mza. E2, cdra. 5; Ca. Francisco Reyes cdra. 3; Ca. Julio César Tello Mzas. Q, P, cdra. 5; Ca. Leónidas Avendaño cdra. 3; Ca. M. Velásquez cdra. 2; Mzas. 34, A2, B-02, B2, C, C02, D2, E2, I, J, K, L, M, O, P, Q, Q1, R, R, T, U; Pje. Godofredo García cdra. 5; Pje. Carlos Lisson cdra. 5.

Sector La Marqueza: Mza. c. Chimú/La Marqueza: Ca. Antúnez de Mayolo Mza. R; Mzas. B-02, D-02, M, O, P, Q, R, T.

Urb. El Sol del Chacarero: Ca. Fermín Tanguis Block A; Mza. A, C02.

Sector San José: Mzas. C02, D.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 11:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Distrito de Víctor Larco - La Libertad

Zonas afectadas (según sector): Sector Los Girasoles-Cortijo Bajo: Ca. Los Sauces Nº Mza. B; Ca. Santa Rosa Mza. E, cdra. 3; Mzas. A, B, C, D, E, F; UC. U.C. N° 10376.

Sector Los Laureles-Palmeras II: Mzas. B, C, D, E.

Sector Los Laureles-Palmeras II: Mzas. C, E.

Balneario Buenos Aires Sur: Pje. Peatonal Nº Sta. Rosa. Parque.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 3:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Trujillo - segundo horario

Zonas afectadas: Ca. Jorge Chávez, cdra. 01, 02, 03; Ca. Salaverry, cdra. 01, 02, 03, 04; Ca. Nápoles, cdra. 02, 03.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Huanchacho - segundo horario

Zonas afectadas: Urb. María del Socorro: Ca. Los Olivos, cdra. 01, 04, 05; Ca. Las Palmeras, cdra. 01, 02, 03, 04, 05; Ca. Las Gardenias, cdra. 02, 03; Ca. Los Geranios, cdra. 02, 03; Ca. Los Ficus, cdra. 01; Ca. Las Magnolias, cdra. 01, 05; Ca. Las Begonias, cdra. 03; Ca. Las Orquídeas, cdra. 03; Ca. Los Olmos, cdra. 01, 05, 07; Ca. La Rivera, cdra. 02, 03, 05; Ca. Las Dalias, cdra. 03; Ca. Las Palmas, cdra. 01.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.