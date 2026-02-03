Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Corte de servicio eléctrico este miércoles 4 de febrero por hasta 8 horas: mira si tu zona se verá afectada

Este miércoles 4 de febrero habrá cortes de luz programados en varios distritos por trabajos de mantenimiento en el suministro eléctrico.

    Este miércoles 4 de febrero, varios distritos de Trujillo experimentarán un corte de luz programado por Hidrandina, la empresa nacional de electricidad. La suspensión del suministro se realiza como parte de trabajos de mantenimiento y afectará temporalmente a los residentes de las zonas involucradas. En este artículo te contamos todos los detalles que necesitas conocer sobre el horario, la duración y las áreas que se verán impactadas por esta interrupción eléctrica.

    Corte de servicio eléctrico este miércoles 4 de febrero

    Según Hidrandina, esta acción forma parte de trabajos de mantenimiento destinados a minimizar fallas eléctricas inesperadas y fortalecer el suministro para los usuarios. A continuación, te mostramos las zonas de La Libertad que permanecerán sin luz durante el 4 de febrero.

    Huanchacho

    • Zonas afectadas: Habilitación Urbana La Estancia: Mzas. C, E, F, J, K, P, Q.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m.

    Trujillo

    • Zonas afectadas: Urb. Chimú: Ca. Antúnez de Mayolo cdra. 5; Ca. Carlos Monge cdras 2, 3; Ca. Fermín Tanguis Mza. E2, cdra. 5; Ca. Francisco Reyes cdra. 3; Ca. Julio César Tello Mzas. Q, P, cdra. 5; Ca. Leónidas Avendaño cdra. 3; Ca. M. Velásquez cdra. 2; Mzas. 34, A2, B-02, B2, C, C02, D2, E2, I, J, K, L, M, O, P, Q, Q1, R, R, T, U; Pje. Godofredo García cdra. 5; Pje. Carlos Lisson cdra. 5.
    • Sector La Marqueza: Mza. c. Chimú/La Marqueza: Ca. Antúnez de Mayolo Mza. R; Mzas. B-02, D-02, M, O, P, Q, R, T.
    • Urb. El Sol del Chacarero: Ca. Fermín Tanguis Block A; Mza. A, C02.
    • Sector San José: Mzas. C02, D.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 11:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

    Distrito de Víctor Larco - La Libertad

    • Zonas afectadas (según sector): Sector Los Girasoles-Cortijo Bajo: Ca. Los Sauces Nº Mza. B; Ca. Santa Rosa Mza. E, cdra. 3; Mzas. A, B, C, D, E, F; UC. U.C. N° 10376.
    • Sector Los Laureles-Palmeras II: Mzas. B, C, D, E.
    • Sector Los Laureles-Palmeras II: Mzas. C, E.
    • Balneario Buenos Aires Sur: Pje. Peatonal Nº Sta. Rosa. Parque.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 3:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.
    Trujillo - segundo horario

    • Zonas afectadas: Ca. Jorge Chávez, cdra. 01, 02, 03; Ca. Salaverry, cdra. 01, 02, 03, 04; Ca. Nápoles, cdra. 02, 03.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

    Huanchacho - segundo horario

    • Zonas afectadas: Urb. María del Socorro: Ca. Los Olivos, cdra. 01, 04, 05; Ca. Las Palmeras, cdra. 01, 02, 03, 04, 05; Ca. Las Gardenias, cdra. 02, 03; Ca. Los Geranios, cdra. 02, 03; Ca. Los Ficus, cdra. 01; Ca. Las Magnolias, cdra. 01, 05; Ca. Las Begonias, cdra. 03; Ca. Las Orquídeas, cdra. 03; Ca. Los Olmos, cdra. 01, 05, 07; Ca. La Rivera, cdra. 02, 03, 05; Ca. Las Dalias, cdra. 03; Ca. Las Palmas, cdra. 01.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

    Hidrandina recuerda a los ciudadanos que la suspensión del servicio es de forma temporal, por lo que los vecinos afectados deberán tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto del corte de luz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

