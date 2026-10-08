¡NO ERA LA RESPUESTA QUE ESPERABA! Christian Cueva dice que dejaría todo por Pamela Franco y ella lo frena: "Tengo prioridades..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Lo dejó sin palabras. El futbolista Christian Cueva vivió un incómodo momento tras expresar que sacrificaría todo en Perú para acompañar a Pamela Franco en caso su carrera musical despegara en el extranjero. No obstante, la cantante lo sorprendió al afirmar que ella no haría lo mismo por él, aclarando que sus prioridades son su trabajo y su hija y que el sacrificio no es recíproco.
Pamela Franco sorprende a Christian Cueva con su postura sobre dejar su carrera
En el programa 'Mande quien mande', se planteó si alguno dejaría sus proyectos locales por el éxito internacional de su pareja. Ante las preguntas sobre un posible contrato internacional para la cumbiambera, Christian Cueva respondió con decisión, afirmando que la seguiría sin dudar.
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"Claro, sí, esa sería la idea", dijo el futbolista al ser cuestionado sobre mudarse con la artista si ella decidiese vivir fuera. Sin embargo, Pamela Franco se mostró firme al explicar por qué no renunciaría a su carrera ni a su estabilidad por él.
La cantante priorizó su papel de madre sobre cualquier otra decisión sentimental: "Estoy en un momento crucial en mi carrera y como madre. Mi enfoque está en el bienestar de mi hija, así que necesito trabajar. Lo amo mucho, él lo sabe, pero mi hija es una prioridad que no puedo ignorar", afirmó la artista ante la sorpresa del público y del propio Cueva.