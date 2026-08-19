Magaly Medina impacta al CONFESAR por qué NO estuvo cumpliendo su servicio comunitario: “Fue demasiada..."

La conductora Magaly Medina explicó los motivos por los cuales no pudo asistir a su servicio comunitario en la parroquia, detallando lo ocurrido en días recientes.

Magaly Medina aclaró su ausencia de las redes sociales y explicó que, tras sus vacaciones, no logró asistir a su servicio comunitario debido a las responsabilidades que debió asumir en su programa.

“Tuve que cancelar mis citas médicas al regresar de vacaciones, no asistí a mi servicio comunitario porque asumí la producción general del programa”, relató en un video en TikTok.

Motivos de la ausencia de Magaly en su servicio comunitario

La 'Urraca' explicó a sus seguidores las razones de su reciente desaparición de las redes y su temporal alejamiento de su servicio comunitario, aclarando que no fue solo por sus vacaciones de medio año que duraron unos 10 días a finales de julio.

Detalló que, poco antes de su descanso, Patrick Llamo, productor de 'Magaly TV, la firme', se enfermó. Ante esto, tuvo que asumir mayores responsabilidades y encargarse de la producción del programa. “Fue demasiada carga, pedía chepa diariamente”, mencionó.

Magaly declaró que normalmente es directora periodística y conductora, pero que no suele asumir la producción general. “Soy directora y conductora, pero producir no es mi tarea ni mi gusto”, expresó.

¿Qué labores realiza Magaly Medina en su servicio comunitario?

La presentadora también habló sobre su servicio comunitario, impuesto tras una demanda perdida contra Jefferson Farfán, que realiza en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto en Surquillo.