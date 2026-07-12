Jossmery Toledo sorprende desde Dubái y aclara por qué no busca un jeque: “Tienen manías raras”

Jossmery Toledo disfruta de unas vacaciones en Dubái y dejó en claro que no está buscando un jeque. La influencer también habló sobre el amor y sorprendió con su respuesta sobre los futbolistas.

Jossmery Toledo vuelve a dar de qué hablar. La exintegrante de la Policía Nacional del Perú se encuentra de vacaciones en Dubái junto a un grupo de amigas, donde ha compartido fotografías y videos de su recorrido por uno de los destinos más exclusivos del mundo. Sin embargo, más allá de las postales de ensueño, lo que realmente llamó la atención fueron sus inesperadas declaraciones sobre su situación sentimental.

Lejos de alimentar los rumores sobre un posible romance con un millonario extranjero, la exchica reality fue tajante al asegurar que no viajó con la intención de encontrar pareja. Incluso, descartó entre risas la posibilidad de conquistar a un jeque árabe.

“Estaré una semana; viajé en clase económica porque tampoco hay plata para business. No estoy en busca del amor, pero ojalá encuentre a mi chico. Ojo, no estoy buscando un jeque, ellos tienen unas manías raras”, comentó entre bromas durante una entrevista.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con humor a su comentario, mientras otros destacaron la sinceridad con la que suele hablar de su vida privada.

Jossmery Toledo quiere volver a enamorarse, no importa si es de otro futbolista.

Jossmery Toledo no le cierra las puertas al amor

Aunque actualmente asegura sentirse feliz con su soltería, Jossmery Toledo confesó que no descarta volver a enamorarse. Explicó que, si aparece la persona indicada, estará dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, siempre que esa relación sume a su vida y no le genere conflictos.

Incluso, al ser consultada sobre la posibilidad de volver a tener una relación con un futbolista, respondió con total naturalidad que no se cierra a ninguna posibilidad.

“Lo que venga. Yo solo quiero estar tranquila. Si llega, llega; si no, también. Igual estoy bien soltera, hago mis cosas y viajo sola. Si alguien entra a mi vida será para sumar”, señaló.

Sus declaraciones cobran relevancia debido a que, en el pasado, su nombre estuvo envuelto en una de las polémicas más comentadas de la farándula peruana tras su relación con el futbolista Paolo Hurtado, episodio que acaparó titulares durante varios meses.

Precisamente, hace poco el deportista confirmó que viene reconstruyendo su matrimonio con Rosa Fuentes gracias al apoyo de terapia psicológica. Al ser consultada por esta reconciliación, Jossmery prefirió mantenerse al margen y evitó profundizar en el tema.

Con una frase breve, pero contundente, dejó claro que no desea involucrarse en esa historia: “Que viva el amor”.