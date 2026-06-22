Melissa Lobatón no se mide con CONTUNDENTE MENSAJE en el Día del Padre: “No celebres si nunca hiciste tu labor”

La hija de la popular Blanca de Chucuito y de Abel Lobatón utilizó sus redes sociales para expresar con firmeza su postura en esta fecha especial, dejando un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Melissa Lobatón Klug volvió a pronunciarse públicamente sobre la figura paterna durante la celebración del Día del Padre. A través de un video publicado en TikTok, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón compartió un contundente mensaje relacionado con la ausencia paterna, lo que generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

La joven influencer aprovechó esta fecha especial para expresar su posición mediante una reflexión que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“No celebres el Día del Padre si nunca hiciste tu labor”, escribió Melissa Lobatón Klug en su publicación. El mensaje provocó un intenso debate entre usuarios, quienes discutieron sobre las responsabilidades parentales y el verdadero significado de esta conmemoración.

Melissa Lobatón contra el Día del Padre

Las opiniones estuvieron divididas. Mientras algunos respaldaron sus palabras y destacaron la importancia de la presencia paterna, otros consideraron que el mensaje resultaba demasiado severo. La controversia cobró mayor relevancia debido a la conocida distancia que existe entre la joven y su padre, el exfutbolista Abel Lobatón.

Esta no es la primera vez que el tema sale a la luz. En 2024, Abel Lobatón respondió a las declaraciones de su hija y reconoció que gran parte de su atención estuvo enfocada en su carrera deportiva, además de agradecer a Melissa Klug por asumir la crianza de sus hijas.

“En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas”, declaró el exdeportista, según informaron diversos medios.

La hija de la empresaria chalaca también recurrió a Instagram para compartir otra reflexión sobre la ausencia de algunos padres en la vida de sus hijos.