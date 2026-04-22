Melissa Loza celebra logro de su hija junto a Roberto Martínez y desata reacciones en redes: "Me llena de orgullo"

Melissa Loza celebra la graduación de su hija Flavia Ramos junto a Roberto Martínez en una emotiva ceremonia familiar.

Melissa Loza vivió uno de los momentos más significativos de su vida personal al acompañar a su hija en una fecha clave: su graduación universitaria. La celebración no solo reunió a la familia, sino que dejó postales llenas de orgullo, emoción y cercanía.

Melissa Loza celebra el logro de su hija en una ceremonia llena de emoción

Flavia Ramos alcanzó una importante meta académica tras culminar la carrera de Arquitectura, marcando así el inicio de una nueva etapa profesional. La ceremonia se desarrolló en un ambiente íntimo, rodeada de sus seres queridos, quienes no dudaron en acompañarla en este paso decisivo.

La emoción fue evidente durante toda la jornada, especialmente en Melissa Loza, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de sentimiento y admiración por su hija.

Melissa Loza dedicó tiernas palabras a su hija mayor.

“Ayer fue un día que voy a guardar para siempre. Verte lograr algo tan importante me llena de orgullo... porque sé todo el esfuerzo que hay detrás, todo lo que has trabajado para llegar hasta aquí. Este es un logro enorme en tu vida, hija, y también el comienzo de un camino nuevo que sé que te va a llevar muy lejos”, escribió.

Roberto Martínez reaparece y acompaña a Flavia en su gran día

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presencia de Roberto Martínez en la ceremonia. El exfutbolista se sumó a la celebración familiar, dejando en evidencia la buena relación que mantiene con la joven.

A través de sus redes sociales, también compartió algunos instantes del evento, donde se pudo ver a Flavia con toga y birrete, además de fotografías junto a su entorno más cercano.

Roberto Martínez dedicada sencillo mensaje a hija de Melissa Loza por su graduación.

“Lo lograste, arquitecta”, publicó junto a una imagen en la que aparece con la graduada y Melissa Loza, reflejando orgullo y cercanía.