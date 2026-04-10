La exintegrante de ' Esto es Guerra ' dejó su vida en Lima y regresa a sus raíces en provincia, donde se dedica a las labores del campo junto a su padre.

Exchica reality es feliz con su vida en provincia | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Exchica reality es feliz con su vida en provincia | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

La televisión peruana ha visto cómo varios personajes de los realities deciden cambiar radicalmente de estilo de vida tras años de exposición mediática. En algunos casos, estas figuras optan por alejarse de la capital y volver a sus raíces para reencontrarse con su familia y con actividades alejadas del mundo del espectáculo. Ese fue el camino que tomó una exintegrante de ‘Esto es guerra’, quien decidió dejar Lima para instalarse nuevamente en el campo, donde hoy comparte su día a día con su padre y se dedica a las labores de la chacra familiar en Pozuzo, distrito ubicado en la provincia de Oxapampa.

Exchica reality deja su vida en Lima para instalarse en provincia

Ducelia Echevarría, quien tras consolidarse como una de las figuras del formato de competencia llegó a conducir su propio programa en Panamericana Televisión durante 2025.

No obstante, la exchica reality tomó una decisión inesperada a sus 32 años: dejar atrás su vida en Lima para regresar a sus raíces en Pozuzo, distrito ubicado en la provincia de Oxapampa. Allí volvió a compartir el día a día con su padre y a colaborar en las labores del caserío familiar, retomando actividades que formaron parte de su infancia.

Ducelia Echevarría junto a su padre

Mediante una publicación en Instagram, Ducelia Echevarría, quien también formó parte del certamen Miss Perú, mostró a sus seguidores cómo transcurre actualmente su rutina en Pozuzo. En el contenido compartido se le observa acompañada de su padre y rodeada de los animales que forman parte de la chacra familiar.

“Soy millonaria y feliz con los míos. Mi papito”, escribió en su post, evidenciando el momento personal que atraviesa en el lugar donde creció.

Las imágenes la muestran realizando tareas propias del campo, vestida con botas, short y gorra para protegerse del sol. En distintos momentos se le ve limpiando el corral donde se encuentran terneros, caballos y vacas, además de dedicar tiempo a alimentarlos y cuidarlos.

Asimismo, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ dejó ver la sencilla vivienda de madera donde reside actualmente junto a su padre en el caserío, el mismo hogar en el que pasó su niñez antes de mudarse a Lima y convertirse en una de las figuras más reconocidas de los realities de competencia.

Ducelia Echevarría fue parte de 'EEG'

¿Qué carrera profesional estudió Ducelia Echevarría?

Antes de ganar notoriedad en la televisión peruana, la exchica reality ya tenía una formación profesional orientada al sector turístico. Su interés por esta área la llevó a prepararse académicamente mientras empezaba a abrirse camino en el mundo del modelaje, etapa que marcó el inicio de su exposición pública.

Ducelia Echevarría optó por estudiar Administración hotelera, carrera que cursó paralelamente a sus trabajos como modelo. No obstante, su camino profesional tuvo un giro cuando, a los 22 años, asumió la maternidad, situación que la llevó a poner en pausa algunos de sus proyectos.