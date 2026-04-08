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Michelle Alexander toma FIRME POSTURA tras rumores de ampay a su yerno: "No había nada"

Michelle Alexander responde sin filtros a rumores de ampay que involucraban a André Silva y deja clara su postura sobre la polémica.

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    Michelle Alexander toma FIRME POSTURA tras rumores de ampay a su yerno: "No había nada"
    Michelle Alexander considera que el actor debe estar acostumbrado ante estas cosas. | Composición Wapa
    Michelle Alexander toma FIRME POSTURA tras rumores de ampay a su yerno: "No había nada"

    La polémica volvió a rozar a la familia de Michelle Alexander, pero esta vez la productora decidió enfrentar los rumores sin rodeos. En medio de la presentación de su nueva apuesta televisiva, la reconocida directora se pronunció sobre las especulaciones que involucraban a su yerno, André Silva, en uno de los ampays más comentados de Magaly TV La Firme.

    Lejos de esquivar la pregunta, Alexander respondió con firmeza y dejó clara su postura frente a una controversia que rápidamente encendió las redes y los programas de espectáculos.

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    Michelle Alexander descarta escándalo y respalda a su yerno

    Todo ocurrió durante una conferencia de prensa en la que la productora promocionaba la novela 'Señora del destino', protagonizada por Magdyel Ugaz. Lo que parecía una presentación rutinaria dio un giro inesperado cuando la prensa le consultó directamente por los rumores que vinculaban a André Silva con un supuesto ampay anunciado por Magaly Medina.

    La respuesta fue inmediata y sin titubeos. “A mí no (me incomodó) porque no había nada”, afirmó, descartando cualquier insinuación que pudiera comprometer al actor, quien en 2023 contrajo matrimonio con su hija, Adriana Álvarez.

    Como se recuerda, las especulaciones surgieron luego de que el programa de la ‘urraca’ anunciara un destape sobre un personaje público que “se vendía como el esposo ejemplar”. Esto coincidió con una publicación reflexiva de Silva en redes sociales, lo que desató una ola de teorías que lo colocaron —junto a otros nombres como Yaco Eskenazi— en el centro del rumor.

    “Tiene que estar acostumbrado”: la postura de la productora

    Más adelante, Michelle Alexander fue más allá y explicó por qué, desde su perspectiva, este tipo de situaciones forman parte inevitable del mundo del espectáculo. Además, dejó claro que nunca dudó de la integridad de su yerno.

    El caso finalmente tomó otro rumbo cuando se reveló que el verdadero protagonista del ampay era el futbolista Gianluca Lapadula, quien fue captado en una discoteca besando a una mujer que no era su esposa.

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    En ese contexto, la productora reflexionó sobre la exposición mediática que enfrentan los actores, especialmente aquellos con una carrera consolidada como André Silva, con quien ha trabajado en producciones como Luz de luna.

    “Un actor de formación, por más de que no quiera o no le guste estar en boca de todos y estar en la farándula, es parte del medio y tiene que estar acostumbrado a eso. Depende de tu carácter, de tu personalidad, de cómo afrontas una cosa así y, finalmente, si crees o no que eres del ampay”, sentenció entre risas.

    Así, Michelle Alexander no solo salió en defensa de su familia, sino que también dejó en claro que, en la televisión peruana, la exposición y los rumores son parte del juego… pero no siempre reflejan la realidad.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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