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Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abril

Los cortes de agua se concentrarán en San Juan de Lurigancho, Carabayllo, La Molina y Surquillo, zonas donde se realizarán tareas de limpieza de reservorios y conexiones de tuberías.

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    Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abril
    Sedapal recomienda almacenar agua ante el corte de agua. | Composición Wapa
    Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abril

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que se producirá una suspensión temporal del agua potable en distintas áreas de Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo comprendido entre el 28 y el 30 de abril, a causa de tareas programadas de mantenimiento preventivo en varias zonas de la capital.

    De acuerdo con lo señalado por Sedapal, habrá interrupciones de agua que podrían durar hasta 13 horas, afectando a distritos como San Juan de Lurigancho. Por ello, Sedapal aconseja a los residentes que tomen precauciones y almacenen agua para satisfacer sus necesidades esenciales durante este tiempo de corte.

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    Corte de agua en Lima: distritos afectados

    Martes, 28 de abril

    La Molina

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: Urb. Portada de La Planicie; Urb. Los Condes de la Portada (parcela 5 y 6)
    Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, entre otras
    Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Carabayllo

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, y otros más
    Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

    Surquillo

    Motivo: Conexión de tubería
    Zonas afectadas: Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta, y varias avenidas
    Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A. H. 13 de Octubre, A. F. Ciudad Luz, P. J. San Salvador, y otros
    Horario de corte: 1.00 p. m. a 10.00 p. m.

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    Miércoles, 29 de abril

    San Juan de Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: Grupo El Trébol, Zona Volcán, Zona Búnker, y otros
    Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Carabayllo

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A. H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito, A. H. Calizal de Carabayllo, y más
    Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

    Santa Anita

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: Urb. Santa Aurelia, Coop. Santa Aurelia, y otras
    Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.



    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abril
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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