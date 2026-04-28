Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abril

Los cortes de agua se concentrarán en San Juan de Lurigancho, Carabayllo, La Molina y Surquillo , zonas donde se realizarán tareas de limpieza de reservorios y conexiones de tuberías.

Sedapal recomienda almacenar agua ante el corte de agua. | Composición Wapa

Sedapal recomienda almacenar agua ante el corte de agua. | Composición Wapa

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que se producirá una suspensión temporal del agua potable en distintas áreas de Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo comprendido entre el 28 y el 30 de abril, a causa de tareas programadas de mantenimiento preventivo en varias zonas de la capital.

De acuerdo con lo señalado por Sedapal, habrá interrupciones de agua que podrían durar hasta 13 horas, afectando a distritos como San Juan de Lurigancho. Por ello, Sedapal aconseja a los residentes que tomen precauciones y almacenen agua para satisfacer sus necesidades esenciales durante este tiempo de corte.

Corte de agua en Lima: distritos afectados

Martes, 28 de abril

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Portada de La Planicie; Urb. Los Condes de la Portada (parcela 5 y 6)

Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, entre otras

Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, y otros más

Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Surquillo

Motivo: Conexión de tubería

Zonas afectadas: Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta, y varias avenidas

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A. H. 13 de Octubre, A. F. Ciudad Luz, P. J. San Salvador, y otros

Horario de corte: 1.00 p. m. a 10.00 p. m.

Miércoles, 29 de abril

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Grupo El Trébol, Zona Volcán, Zona Búnker, y otros

Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A. H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito, A. H. Calizal de Carabayllo, y más

Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Santa Anita

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Santa Aurelia, Coop. Santa Aurelia, y otras

Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.