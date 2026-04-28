Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abril

Corte de agua en Lima y Callao: Sedapal anuncia zonas y horarios afectados del 28 al 30 de abrilÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que se producirá una suspensión temporal del agua potable en distintas áreas de Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo comprendido entre el 28 y el 30 de abril, a causa de tareas programadas de mantenimiento preventivo en varias zonas de la capital.
De acuerdo con lo señalado por Sedapal, habrá interrupciones de agua que podrían durar hasta 13 horas, afectando a distritos como San Juan de Lurigancho. Por ello, Sedapal aconseja a los residentes que tomen precauciones y almacenen agua para satisfacer sus necesidades esenciales durante este tiempo de corte.
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Corte de agua en Lima: distritos afectados
Martes, 28 de abril
La Molina
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Urb. Portada de La Planicie; Urb. Los Condes de la Portada (parcela 5 y 6)
Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, entre otras
Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
Carabayllo
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, y otros más
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Surquillo
Motivo: Conexión de tubería
Zonas afectadas: Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta, y varias avenidas
Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A. H. 13 de Octubre, A. F. Ciudad Luz, P. J. San Salvador, y otros
Horario de corte: 1.00 p. m. a 10.00 p. m.
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Miércoles, 29 de abril
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Grupo El Trébol, Zona Volcán, Zona Búnker, y otros
Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
Carabayllo
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A. H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito, A. H. Calizal de Carabayllo, y más
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Santa Anita
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Urb. Santa Aurelia, Coop. Santa Aurelia, y otras
Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.