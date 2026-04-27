Modelo revela cómo un ACV cambió su vida y hoy enfrenta rechazo en castings: "Ya no me eligen"

Manuela Lori revela cómo un ACV cambió su vida, frenó su carrera como modelo y la enfrenta hoy al rechazo , mientras lucha por volver.

La modelo tenía una trayectoria de 15 años antes de sufrir el ACV. | Composición Wapa

La modelo tenía una trayectoria de 15 años antes de sufrir el ACV. | Composición Wapa

Durante años, Manuela Lori construyó su identidad frente a cámaras, castings y campañas publicitarias. Su vida giraba alrededor de una industria donde la imagen lo era todo. Pero un accidente cerebrovascular cambió su historia de forma brutal y la obligó a reconstruirse desde cero en un mundo donde, según confiesa, volvió a sentirse invisible.

De las pasarelas a una lucha por volver: la dura batalla de Manuela Lori tras el ACV

A sus 34 años, la modelo atraviesa una etapa marcada por la frustración de intentar regresar a un universo que alguna vez fue suyo. Este miércoles, cada casting representa una nueva herida emocional. “En el último año fui a todos los castings que pude y no quedé en ninguno. No me eligen”.

La frase no solo resume su presente profesional, sino también el golpe emocional de sentirse desplazada por las secuelas físicas que dejó el ACV que sufrió en diciembre del 2023.

Antes de ese momento, Manuela había dedicado más de una década al modelaje comercial. No respondía al estereotipo tradicional de la alta costura, pero había encontrado su lugar en campañas, producciones y trabajos constantes. “Para hacer alta moda tenías que medir 1,75 metros y yo mido 1,70”, recordó y dejó claro que incluso antes de su problema de salud ya había aprendido a abrirse camino en una industria exigente.

“No había tenido ningún síntoma”: el ACV la sorprendió a los 30 años, sin señales previas.

El día que todo cambió para siempre

Lo que parecía una jornada común se convirtió en una emergencia devastadora. Sin síntomas previos, sufrió un ACV causado por una malformación congénita cerebral que nunca había sido detectada.

“Me dijeron que tenía una malformación congénita en el cerebro. Imaginate un ovillo de lana de venas y arterias enredadas”.

La situación fue crítica. Pasó semanas en terapia intensiva, cuatro meses internada y enfrentó cuatro cirugías cerebrales. Cada intervención buscó no solo salvarle la vida, sino también reducir el riesgo de nuevas hemorragias.

Mientras el equipo médico luchaba por estabilizarla, ella todavía no dimensionaba la magnitud del cambio que se avecinaba. “Quería irme a, pasar las fiestas en mi casa y retomar mi rutina. No entendía, todavía, que nada sería igual”.

Reaprender a caminar, mirar y vivir

La rehabilitación fue devastadora en lo físico y emocional. El lado izquierdo de su cuerpo quedó paralizado y perdió una parte fundamental de su visión. “Me quedó ciega la mitad izquierda de cada ojo”.

Volver a caminar implicó meses de esfuerzo, terapias intensivas y una lucha constante contra la vergüenza. “Me avergonzaba que me vieran caminar con un bastón siendo tan joven, no quería que me tuvieran lástima”.

La joven tuvo que reaprender todo.

Aunque logró recuperar parte de su movilidad, aún enfrenta secuelas permanentes: dificultades motrices en el brazo izquierdo, limitaciones visuales irreversibles y una nueva relación con su cuerpo.

El rechazo en una industria donde todo se observa

Cuando sintió que podía volver a intentarlo, regresó a los castings. Pero el panorama fue más cruel de lo esperado.

“En este mundo, el cuerpo es observado en detalle. Las manos, la postura, la forma de caminar. Todo cuenta. Y en mi caso quedo muy expuesta”.

Lo que antes era rutina, este miércoles se convirtió en una experiencia dolorosa. Incluso recibió sugerencias para ocultar lo ocurrido. “En más de una ocasión, incluso, me sugirieron ocultar lo que me había pasado”.

Manuela pasó por 4 operaciones.

Una nueva identidad sin renunciar a su esencia

Mientras intenta recuperar su espacio como modelo, Manuela también construye otra versión de sí misma como psicóloga, carrera que logró concluir antes del ACV y que hoy representa una nueva base.

Sin embargo, la herida emocional sigue presente. “Yo pasé a ser discapacitada”, reconoce con crudeza y evidencia el desafío psicológico de redefinirse.

Pese a todo, no abandona su objetivo. Su deseo sigue intacto: “Quiero terminar de rehabilitarme para volver a modelar como antes”.