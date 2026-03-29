Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

Jimmy Santi ENFURECE en velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas

Jimmy Santi se descompensa al intentar ingresar al velorio de Manolo Rojas y es auxiliado en silla de ruedas en medio de emotiva despedida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jimmy Santi ENFURECE en velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas
    Jimmy Santi. | Composición Wapa
    Jimmy Santi ENFURECE en velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas

    El velorio de Manolo Rojas estuvo marcado por momentos de profunda emoción, pero también por escenas de tensión que sorprendieron a todos los presentes. Uno de los episodios más impactantes lo protagonizó Jimmy Santi, quien vivió una difícil situación al intentar ingresar al Gran Teatro Nacional para despedirse de su amigo.

    El artista no logró acceder de inmediato debido a la gran cantidad de asistentes, lo que desencadenó una reacción que terminó afectando su estado de salud.

    wapa.pe

    LEE MÁS: María Fe Saldaña confirma ruptura definitiva con el salsero Josimar: “No es fácil para mí”


    Jimmy Santi se descompensa en medio del velorio de Manolo Rojas

    Según se aprecia en videos difundidos en TikTok, el popular ‘Chin Chin’ llegó al recinto cuando las puertas ya estaban cerradas por el aforo lleno. La desesperación por ingresar y dar el último adiós a Manolo Rojas fue evidente.

    ‘¡Déjenme entrar, abran!’, gritaba Jimmy Santi, visiblemente alterado mientras intentaba que le permitieran el acceso.

    Con el paso de los minutos, la tensión fue en aumento. Testigos señalan que el cantante comenzó a perder el control, incluso mostrando gestos de frustración que preocuparon a quienes se encontraban cerca. Un grupo de personas intentó calmarlo, pero la situación se agravó.

    Finalmente, el artista sufrió una descompensación y tuvo que ser auxiliado por agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron en una silla de ruedas debido a su evidente debilidad y dificultad para respirar. A pesar de ello, logró ingresar para despedirse de su amigo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    Detalles del sepelio de Manolo Rojas

    Mientras tanto, la familia del recordado humorista informó sobre los actos finales para darle el último adiós. Su hijo confirmó que el entierro se llevará a cabo en el Campo Fe de Huachipa.

    La ceremonia está programada para las 3 de la tarde, donde familiares, amigos y seguidores se reunirán para rendirle homenaje y acompañarlo en su despedida definitiva.

    El emotivo adiós a Manolo Rojas continúa generando conmoción, no solo por la pérdida del artista, sino también por las intensas escenas que se han vivido durante su velorio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jimmy Santi ENFURECE en velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa el mismo día del ampay: “La vida continúa”

    Mónica Torres y Yiddá Eslava ROMPEN EN LLANTO en 'La Granja VIP' tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas

    Hijo de Manolo Rojas relata entre LÁGRIMAS cómo fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de vida de su papá: "Sentía dolor de cabeza"

    Lo más vistos en Farándula

    ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

    Keiko Fujimori sorprende con revelación sobre Mark Vito

    Difunden los últimos momentos de Manolo Rojas

    Alejandra Baigorria realiza “pronunciamiento” después de enterarse que Said Palao la habría traicionado con damas de compañía

    Katia Condos abre su corazón en entrevista tras separarse de Federico Salazar: "Pérdidas muy dolorosas..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;