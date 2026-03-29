Jimmy Santi ENFURECE en velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas

Jimmy Santi se descompensa al intentar ingresar al velorio de Manolo Rojas y es auxiliado en silla de ruedas en medio de emotiva despedida.

El velorio de Manolo Rojas estuvo marcado por momentos de profunda emoción, pero también por escenas de tensión que sorprendieron a todos los presentes. Uno de los episodios más impactantes lo protagonizó Jimmy Santi, quien vivió una difícil situación al intentar ingresar al Gran Teatro Nacional para despedirse de su amigo.

El artista no logró acceder de inmediato debido a la gran cantidad de asistentes, lo que desencadenó una reacción que terminó afectando su estado de salud.



Jimmy Santi se descompensa en medio del velorio de Manolo Rojas

Según se aprecia en videos difundidos en TikTok, el popular ‘Chin Chin’ llegó al recinto cuando las puertas ya estaban cerradas por el aforo lleno. La desesperación por ingresar y dar el último adiós a Manolo Rojas fue evidente.

‘¡Déjenme entrar, abran!’, gritaba Jimmy Santi, visiblemente alterado mientras intentaba que le permitieran el acceso.

Con el paso de los minutos, la tensión fue en aumento. Testigos señalan que el cantante comenzó a perder el control, incluso mostrando gestos de frustración que preocuparon a quienes se encontraban cerca. Un grupo de personas intentó calmarlo, pero la situación se agravó.

Finalmente, el artista sufrió una descompensación y tuvo que ser auxiliado por agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron en una silla de ruedas debido a su evidente debilidad y dificultad para respirar. A pesar de ello, logró ingresar para despedirse de su amigo.

Detalles del sepelio de Manolo Rojas

Mientras tanto, la familia del recordado humorista informó sobre los actos finales para darle el último adiós. Su hijo confirmó que el entierro se llevará a cabo en el Campo Fe de Huachipa.

La ceremonia está programada para las 3 de la tarde, donde familiares, amigos y seguidores se reunirán para rendirle homenaje y acompañarlo en su despedida definitiva.