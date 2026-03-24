Pamela López estalla contra Paul Michael por sus celos tras hablar a solas con Mark Vito: “Eres insoportable”

Tras hablar a solas con Mark Vito, Pamela López explota contra Paul Michael, calificándolo de “insoportable” por sus reclamos de celos.

Pamela López se convirtió en el centro de atención en 'La granja VIP' tras ser vista conversando a solas con Mark Vito fuera de las habitaciones del reality. La situación provocó la reacción inmediata de Paul Michael, quien se mostró incómodo al enterarse del encuentro. Mientras Pamela defendía que se trataba de estrategias del juego, Paul Michael lo interpretó como celos y desconfianza, desatando una fuerte discusión frente al tiktoker que presenció la escena en silencio.

Pamela López se molesta con Paul Michael por sus celos a Mark Vito

La incomodidad de Paul Michael se hizo evidente al enterarse de que Pamela López había estado a solas con Mark Vito. En las imágenes del programa, ella apareció en pijama, con una taza en la mano, conversando con el participante estadounidense lejos de los demás compañeros. Ese detalle provocó que el cantante cuestionara por qué la charla se dio únicamente entre ellos, aunque López aseguró que hablaban sobre estrategias para avanzar en 'La granja VIP'.



Durante la discusión, Pamela López explicó que Mark Vito le había pedido hablar en privado para comentarle aspectos del juego. A pesar de ello, Paul Michael mantuvo su reclamo y lanzó una pregunta directa: “¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?”.

La animadora respondió de inmediato, visiblemente molesta: “Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable”, dejando claro su enojo ante la actitud de su pareja.

Pamela López añadió que, en un espacio compartido como el del reality, no siempre es fácil mantener conversaciones privadas dentro del cuarto donde duermen los demás participantes. Por ello, defendió que podía recibir información y luego transmitirla con claridad.

Mark Vito y Pamela López fueron captados a solas en la noche en 'La granja VIP'

La grabación mostró a Mark Vito y Pamela López alejándose del interior de la casa para sostener una conversación prolongada sin otros concursantes. Aunque no se reveló un acuerdo concreto entre ellos, López señaló que se trataba de posibles estrategias dentro de 'La granja VIP', algo habitual en este tipo de reality donde cada movimiento influye en la convivencia y competencia.