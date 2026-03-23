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Gigi Mitre critica duramente a Pamela Franco y le hace recordar su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”

Pamela Franco y Christian Domínguez protagonizan nueva polémica con acusaciones, audios filtrados y duras críticas de Gigi Mitre en TV.

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    Gigi Mitre critica duramente a Pamela Franco y le hace recordar su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”
    Gigi Mitre le recordó que fue escándalo que la acabó catapultando. | Composición Wapa
    Gigi Mitre critica duramente a Pamela Franco y le hace recordar su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”

    El drama entre Pamela Franco y Christian Domínguez volvió a encender la farándula peruana y, esta vez, con todos los ingredientes: indirectas, acusaciones, conflictos familiares y hasta terceros involucrados. Lo que parecía una historia ya conocida terminó explotando nuevamente en televisión y redes sociales, dejando en evidencia que las heridas aún no cierran.

    Las recientes declaraciones de ambos artistas no solo revivieron episodios de infidelidad, sino que también arrastraron a sus entornos más cercanos, incluyendo a hijos, exparejas y figuras del espectáculo.

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    Gigi Mitre sin filtro: cuestiona a Pamela Franco y Christian Domínguez

    Todo se desató luego de que Pamela Franco se sentara en el programa ‘Q’Bochinche’, donde lanzó duras críticas contra Christian Domínguez. La cantante aseguró que el cumbiambero habría expuesto información privada y hasta deslizó que él habría preferido “quedar como un cachudo antes que ser nuevamente el infiel del año”.

    Pero la respuesta no tardó en llegar. Desde el set de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre no solo cuestionó a Domínguez, sino que también apuntó directamente contra Franco, recordándole su propio historial sentimental.

    “Tienes toda la razón, pero tampoco eres tan diferente, porque mientras que tú andabas con Christian Domínguez, también te andabas pachamanqueando con Christian Cueva. Entonces, ¿de qué lo señalas? De infiel. Tú también, igual que él, infiel y mentirosa, diciéndole a Pamela López: ‘No, no lo conozco’”, disparó Gigi Mitre.

    El debate subió de tono cuando Rodrigo González intervino con ironía: “La sartén hablándole a la olla”. A lo que Mitre remató con una frase que encendió aún más la polémica: “No es que uno sea mejor que el otro, sino que los dos son iguales. Por eso que hasta han tenido hijo y todo. Y tú señalas y señalas, como que tú no tuvieras rabo de paja”.

    Pese a sus críticas, Mitre reconoció que Franco no está completamente equivocada en sus reclamos, aunque insistió en que ambos deben asumir su responsabilidad:No te sacudas, porque tú eres igual. Quitando eso, tienes razón en lo que dices. Es que es verdad”.

    Incluso deslizó que el cambio de actitud de la cantante podría responder a otros factores: “Debe estar baja de conciertos”.

    Live explosivo y guerra familiar: hijos, exparejas y acusaciones

    La situación se intensificó tras un live en TikTok donde Pamela Franco apareció junto a Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Domínguez. En esa transmisión, ambas revivieron conflictos del pasado y cuestionaron el rol del cantante como padre.

    Franco reveló episodios incómodos tras la ruptura, incluyendo situaciones que la llevaron a retirarle el acceso a su vivienda. Además, dejó entrever su arrepentimiento: aseguró que Domínguez “es capaz de hacer eso” y lamentó haberlo elegido como padre de su hija.

    Por su parte, Martínez fue aún más directa y lanzó una frase que no pasó desapercibida: la traición “es parte del ADN” del cantante. También denunció problemas en la comunicación entre Domínguez y su hija Camila.

    La propia joven decidió pronunciarse en redes sociales, dejando claro su malestar frente a la exposición mediática: “Estoy cansada de que la gente opine sin saber lo que realmente pasa”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gigi Mitre critica duramente a Pamela Franco y le hace recordar su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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