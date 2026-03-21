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Alejandra Baigorria se quiebra y lanza dura confesión tras decepcionarse de Mario Irivarren: “Era mi amigo, por eso callé muchas cosas”

La empresaria expresó su decepción no solo hacia Mario Irivarren, sino también hacia Patricio Parodi, quien estuvo presente en las celebraciones con su esposo durante el viaje.

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    Alejandra Baigorria se quiebra y lanza dura confesión tras decepcionarse de Mario Irivarren: “Era mi amigo, por eso callé muchas cosas”
    Alejandra Baigorria habla de su amistad con Mario | Composición: Wapa Captura de pantalla - Magaly TV
    Alejandra Baigorria se quiebra y lanza dura confesión tras decepcionarse de Mario Irivarren: “Era mi amigo, por eso callé muchas cosas”

    La empresaria y figura mediática Alejandra Baigorria decidió pronunciarse ante las cámaras del programa 'Amor y fuego' tras la polémica generada por las imágenes difundidas de su esposo junto a su examigo Mario Irivarren, quienes fueron captados en Argentina acompañados de varias mujeres. La situación ha generado gran repercusión en redes sociales y comentarios sobre el estado de su entorno más cercano.

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    Alejandra Baigorria asegura que guardó silencio por su amistad con Mario Irivarren

    Durante el encuentro con la prensa, el reportero del espacio televisivo se acercó a la exchica reality para consultarle directamente sobre su relación actual con Mario Irivarren, en medio de la controversia que rodea a su círculo.

    En medio de la conversación, el periodista hizo referencia a los comentarios que circulan en redes sociales, donde algunos usuarios hablan de un supuesto “karma” relacionado con episodios pasados entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

    Frente a estas versiones, Baigorria admitió sentirse decepcionada por lo ocurrido, aunque dejó entrever que existen detalles que aún no han salido a la luz. La empresaria explicó que, por respeto a la amistad que mantuvo con el exchico reality, prefirió mantenerse en silencio durante mucho tiempo.

    La popular ‘gringa de Gamarra’ señaló que su decisión de no hablar antes estuvo motivada por el vínculo de amistad que tenía con Irivarren, aunque dejó abierta la posibilidad de que la verdad se conozca en algún momento.

    “Mario era mi amigo por eso yo callé muchas cosas, en algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia”, afirmó.

    En esa misma línea, Baigorria reveló que su decepción no solo está dirigida hacia Mario Irivarren, sino también hacia Patricio Parodi, quienes participaron en las celebraciones junto a su esposo durante el viaje.

    “Sí, sí me decepcionó. Sí me decepcionó porque al final el hombre tira para el hombre, pues, ¿no?”, expresó Alejandra, evidenciando su malestar frente a la situación.

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    Alejandra Baigorria confirma que habló directamente con Onelia Molina

    Tras la difusión del polémico ‘ampay’, Alejandra Baigorria también se refirió al contacto que mantuvo con Onelia Molina, luego de que el tema generara una fuerte repercusión pública. Aunque confirmó que ambas conversaron sobre lo ocurrido, la empresaria optó por no revelar mayores detalles de ese intercambio.

    La exchica reality explicó que prefirió abordar la situación de manera directa con la modelo, evitando profundizar públicamente sobre lo que se dijeron durante ese encuentro.

    En sus declaraciones, la también empresaria dejó en claro que la conversación con Onelia Molina se dio de forma personal y sin intermediarios, dando por cerrado el tema frente a las cámaras.

    “Ya se lo dije personalmente. Ya se lo dije personalmente y ya está. Gracias chicos”, aseguró la empresaria, dejando claro que su mensaje fue directo y sin intermediarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria se quiebra y lanza dura confesión tras decepcionarse de Mario Irivarren: “Era mi amigo, por eso callé muchas cosas”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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