Magaly Medina responde con dureza a Rodrigo González tras la difusión del ampay de Mario Irivarren y Said Palao, cuestionando el uso del contenido obtenido por su equipo.

Luego de emitir en su programa el polémico ampay protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao, la conductora Magaly Medina no dudó en responder con dureza a Rodrigo González, quien también mostró las imágenes en su espacio televisivo. La periodista expresó su molestia al considerar que otros programas se estarían beneficiando de un material que, según explicó, implicó un gran despliegue de producción.

Magaly Medina arremete contra Rodrigo González por difundir su ampay en televisión

Durante la apertura de su programa, Medina cuestionó que otros espacios de televisión utilicen el contenido obtenido por su equipo tras un trabajo que, asegura, demandó inversión económica y coordinación internacional para conseguir las imágenes grabadas en Argentina.

“¿Por qué les pagan a conductores y productores de otros programas de televisión? Peluchín te estamos hablando ¿Por qué les pagan? Cuando Willax mejor debería pagarme a mí”, expresó.

La conductora también remarcó el esfuerzo detrás del reportaje y dejó entrever su incomodidad por la forma en que otros programas replicaron el material emitido en su espacio. En ese contexto, lanzó una crítica directa al trabajo que realiza el presentador de espectáculos.

“Ya que otros programas que no han trabajado durante todo este tiempo están esperando…. Yo digo por qué les pagan a conductores y productores de otros programas.... Peluchín te estamos hablando... Por qué les pagan cuando Willax debería mejor pagarme a mí”, manifestó.

Según ‘la Urraca’, el presentador se enfoca en hacer sus notas internacionales que pasarían sin pena ni gloria: “Cualquier cochinada haciendo”, agregó Magaly.

Finalmente, la figura de ATV cuestionó que otros programas basen su contenido en material obtenido por su equipo periodístico, lo que, según dijo, le resta mérito al trabajo realizado por su producción.

“Otros vienen bien panchos, agarran todas las imágenes y hacen su programa en base a mi información. Eso se llama ser conchudos, después con que autoridad moral van a criticarme”, reclamó la periodista.

Magaly Medina revela cuánto invirtió para lograr el ampay en Argentina

Tras la difusión del polémico ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren, la conductora Magaly Medina sorprendió al contar detalles del gran despliegue que realizó su equipo para obtener las imágenes.

Durante su programa, la periodista aseguró que este destape ha tenido un impacto mayor que otros recordados ampays de la farándula peruana, como el protagonizado por Christian Domínguez en el llamado ‘auto rana’ o el de Melissa Paredes junto al bailarín conocido como ‘El activador’.

Sin embargo, la conductora también reconoció que conseguir este material implicó una fuerte inversión económica por parte de su producción. Según explicó, el seguimiento que realizaron hasta Argentina demandó una logística importante para poder registrar cada detalle.