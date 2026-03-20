Magaly Medina reveló que no fue ATV quien le ayudó a su producción a viajar para obtener información.

¡Una inversión considerable! La conductora Magaly Medina sorprendió al revelar nuevos detalles detrás del ampay realizado a los chicos reality Mario Irivarren y Said Palao en Argentina. La figura de Magaly TV La Firme confirmó que tuvo que recurrir a financiamiento externo para costear el viaje de su equipo, ya que el canal no contaba con el presupuesto necesario, aunque aseguró que ese dinero será devuelto.

Magaly Medina revela cómo financió el viaje para el ampay

Durante la emisión del jueves 19 de marzo, la periodista explicó que, ante la falta de recursos dentro de ATV, decidió buscar apoyo fuera del canal para poder cubrir los gastos del desplazamiento de sus reporteros hasta Argentina, donde lograron captar las imágenes de Irivarren y Palao.

“O pagas o como sea consigues la información. Sí, en este caso pagamos. No teníamos dinero, así que lo obtuvimos de fuentes externas. No fue dinero del canal, sino de personas que confiaron en nosotros y que nos apoyaron económicamente. Por supuesto, ese monto será devuelto a través de publicidad en el programa”, señaló.

En esa misma línea, precisó que esta situación no resta validez al material obtenido en el ampay que involucra a las parejas de Alejandra Baigorria y Onelia Molina. Además, remarcó que la televisión actual ya no maneja los mismos presupuestos de años anteriores, lo que obligó a buscar alternativas para concretar la cobertura.

Magaly Medina cuestiona las disculpas de Said Palao

Por otro lado, la conductora también se mostró crítica frente a las disculpas públicas de Said Palao. Consideró que el daño causado a Alejandra Baigorria es profundo, ya que ella apostó todo por su relación.