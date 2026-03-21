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Papá de Said Palao envió insólito mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

Ale Baigorria asombra con insólito mensaje sobre su sueño de ser mamá

Alejandra Baigorria reveló que tiene 16 óvulos congelados para ser madre cuando desee.

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    Ale Baigorria asombra con insólito mensaje sobre su sueño de ser mamá
    Ale Baigorria ASOMBRA con INSÓLITO mensaje sobre su sueño de ser MAMÁ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Willax
    Ale Baigorria asombra con insólito mensaje sobre su sueño de ser mamá

    Alejandra Baigorria decidió romper su silencio en el programa Amor y Fuego, luego del escándalo que salpicó a Said Palao. Durante su participación, la empresaria se refirió al impacto que esta situación ha tenido en uno de sus mayores sueños personales: la maternidad.

    En ese contexto, Baigorria fue enfática al responder a las especulaciones sobre una eventual reconciliación basada en su deseo de tener hijos. La influencer dejó en claro que cuenta con la estabilidad emocional y económica necesaria para afrontar este proyecto de manera independiente.

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    Alejandra Baigorria afirma que puede ser madre sola

    “Llevar un matrimonio y una familia es muy difícil. Acá no se trata de que Alejandra hace todo eso porque ella está ‘encaprichada’, ‘está enferma’, porque ahora todos son psicólogos. Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y saben qué, tengo 16 óvulos congelados y puedo contactarme el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola”, expresó de forma tajante.

    Asimismo, reafirmó su postura al descartar que su vínculo con Palao esté condicionado por este anhelo personal. ‘El deseo de ser madre, no necesito a un hombre para ser madre, que me digan que yo tengo apego emocional y que por eso yo estoy pensando…no, no considero, yo soy una mujer independiente que tengo todas las cosas para ser feliz e independiente’, sostuvo, dejando en claro que una eventual reconciliación no estaría motivada por su deseo de convertirse en madre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ale Baigorria asombra con insólito mensaje sobre su sueño de ser mamá
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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