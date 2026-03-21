Alejandra Baigorria decidió romper su silencio en el programa Amor y Fuego, luego del escándalo que salpicó a Said Palao. Durante su participación, la empresaria se refirió al impacto que esta situación ha tenido en uno de sus mayores sueños personales: la maternidad.

En ese contexto, Baigorria fue enfática al responder a las especulaciones sobre una eventual reconciliación basada en su deseo de tener hijos. La influencer dejó en claro que cuenta con la estabilidad emocional y económica necesaria para afrontar este proyecto de manera independiente.

Alejandra Baigorria afirma que puede ser madre sola

“Llevar un matrimonio y una familia es muy difícil. Acá no se trata de que Alejandra hace todo eso porque ella está ‘encaprichada’, ‘está enferma’, porque ahora todos son psicólogos. Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y saben qué, tengo 16 óvulos congelados y puedo contactarme el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola”, expresó de forma tajante.