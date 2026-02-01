Música de Película Sinfónico: Un viaje musical para toda la familia

Renzo Dalí seleccionó una serie de bandas sonoras de películas, series y comics, lo presentará en el teatro Nos, dirigiendo a músicos de cámara.

¿Sabías que las bandas sonoras de: Star Wars, El padrino, Tiburón, E.T, forman parte de una lista de los mejores temas musicales del cine estadounidense? Y aun cuando el tiempo pasa, se mantienen vigentes por sus características tan particulares y el impacto producido en los espectadores.

Y es que, así como las escenas, la música es preponderante y logra esa magia de evocar momentos especiales en nuestra vida. Y de eso se trata “Música de Película Sinfónico”, el maravilloso espectáculo musical que no solo está nutrido de lo sound tracks de películas sino también de populares series de televisión de los 80, 90 en adelante.

“Música de Película Sinfónico”, producido por DEA Conciertos, se presentará el 12 de febrero en el teatro Nos en San Isidro bajo la dirección del destacado músico, arreglista, compositor Renzo Dalí y de los músicos de una orquesta de cámara, quienes crearán esa atmósfera tan especial donde las emociones irán aflorando con los hermosos medleys, popurrits, canciones, temas de populares series, comics y películas.

“Música de Película Sinfónico” está basada en mi experiencia personal, en los dibujos que vi de niño, en las series que disfruté en familia y las películas que marcaron mi pasión por el cine. Es un espectáculo para toda la familia, para todas las edades y en las que me puedo dar el lujo de ofrecer un repertorio buscando emprender un viaje musical de la mano de todo el público”, advierte Renzo Dalí, director del espectáculo.