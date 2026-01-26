Zaca TV anuncia la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto de “Somos lo que Somos” y las influencers se despiden con emotivos mensajes.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian sobre su salida y los rumores de su ingreso al canal de María Pía.

El universo de Zaca TV se sacudió este domingo 25 de enero tras un anuncio que nadie esperaba. A través de sus redes oficiales, el canal confirmó que Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto dejarán de ser parte del programa “Somos lo que Somos”, marcando el cierre de una etapa clave dentro del proyecto digital.

La noticia fue comunicada mediante un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la plataforma, quienes reaccionaron con sorpresa, nostalgia y una avalancha de mensajes de apoyo.

Zaca TV confirma la salida de tres figuras del programa

El comunicado oficial fue claro y emotivo. Desde la cuenta principal del canal, se informó: “Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen”.

Además, Zaca TV explicó que “Somos lo que Somos” entrará en una pausa mientras se trabaja en la segunda temporada, prometiendo regresar “con el mismo amor de siempre”, pero con una nueva estructura.

La publicación generó miles de reacciones en cuestión de minutos, con fanáticos que lamentaron la salida del trío y expresaron su agradecimiento por los momentos compartidos.

El descargo de Michelle, Salandela y Miranda tras el anuncio

Poco después del comunicado, las propias influencers decidieron pronunciarse desde sus cuentas personales.

Michelle Onetto fue una de las primeras en hacerlo y dejó un extenso mensaje en los comentarios del post oficial: “Gracias por la confianza, la oportunidad de haber formado parte de este proyecto hermoso, mis compañeros que se conviertieron en amigos, más que un equipo una familia, la comunidad de zacatecos que son la magia de todo, por cada momento que vivimos juntos en esto y experiencias loquisimas y hermosas que jamás hubiera imaginado”.

Y agregó con emoción: “No tengo dudas de que todo lo que se viene para Zaca va ser increíble!! los tkmm”.

Por su parte, Salandela utilizó su canal de difusión en Instagram para despedirse directamente de su comunidad: “Los amo con todo mi corazón. Gracias por haber sido parte de esta experiencia increíble, se vienen cosas lindas que se han hecho con todo el amor posible, desde ya gracias a todos por acompañarme en estas nuevas etapas. Ha sido un honor ser parte de sus días”.

También comentó en la publicación del programa: “Compartir este momento ha sido increíble, gracias por toda esta historia que sé que me voy a llevar conmigo para siempre y a todos nuestros zacatecos: los amo con todo mi corazón, seguiremos riéndonos juntos y queriéndonos en cada momento de estas nuevas etapas! La mejor suerte para todo lo que se viene, acá tienen a una zacateca más para siempre”.

Finalmente, Miranda Capurro no se quedó atrás y dejó un mensaje directo a sus seguidores: “mis zacatecos! los voy a extrañar un montón gracias por cumplirnos sueños y acompañarnos todos los días. los quiero mucho y ojalá nos volvamos a encontrar! - su ángel, su diabla, su loquita”.

En sus historias, profundizó aún más en su despedida: “Los voy a extrañar mis zacatecos. Gracias por un año entero de risas, llantos y experiencias inimaginables. gracias por cumplirme tantos sueños y acompañarnos todos los días en el camino hermoso que fue slqs”.